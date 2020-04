Motsyklisk kapitalbuffer og utbytter

I et intervju med Finansavisen publisert i papirutgaven 2. april uttalte jeg følgende om mulige effekter av lavere motsyklisk kapitalbuffer for banker: «I denne situasjonen kunne lavere motsyklisk kapitalbuffer gi høyere utbytte enn vi ellers ville fått. Det vi har sett, har bekreftet vår frykt. Bankene avstår ikke fra utbytte og argumenterer med at de har god margin til kapitalkravene».

Idar Kreutzer i Finans Norge uttaler i en kommentar til intervjuet at jeg tar feil, og viser til at ingen banker har vedtatt eller foreslått høyere utbytter for 2019. Han kommenterer imidlertid en påstand jeg aldri har satt frem.

Finanstilsynet har ikke påstått, og jeg har heller ikke uttalt, at noen banker har økt sine forslag til utbytter for 2019 etter at Finansdepartementet 13. mars besluttet å sette ned kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Som det fremgår av sitatet over, har Finanstilsynet uttrykt bekymring for at lavere bufferkrav kan bidra til at utbyttene blir høyere enn de ellers ville ha vært.

Flere banker som har vedtatt utbyttebetaling, eller der styrene har foreslått utbyttebetaling, begrunner dette blant annet med at banken oppfyller gjeldende kapitalkrav med god margin. De har valgt å ikke avstå fra å dele ut overskuddsmidler for 2019 til tross for den omfattende krisen vi er inne i, og til tross for myndighetenes sterke anmodning om å holde tilbake utbytter og annen utdeling. Begrunnelsen disse bankene selv gir, viser klart at kapitalkravet har betydning for utbyttevurderingen.

Morten Baltzersen

Adm. direktør i Finanstilsynet