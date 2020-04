Velg kriseløsninger med omhu

Fordi vi i en periode skal leve adskilt – enten det er fra familiemedlemmer, venner eller kolleger – digitaliseres en enda større del av livene våre. Å ha alle ansatte på hjemmekontor gir også noen utfordringer for arbeidsgiver, fra hvordan møter bør avholdes til hvordan tilgangen til data sikres på en best mulig måte.

For eksempel er Microsoft Teams blitt en så populær samhandlingsplattform at den på et tidspunkt var overbelastet i Europa, og leverandører av skytjenester og infrastruktur opplever økt etterspørsel.

Et stort antall selskaper blir låst inn i løsninger som det blir vanskelig å reversere når krisen er over. En slik innlåsing trenger ikke å være et problem i seg selv, men man bør vite at man har tatt et veloverveid valg.

For oss som til daglig hjelper med å ta bedrifter til skyen, er det et lyspunkt at mange nå forstår hvor viktig det er å ha tilgang til mer enn e-post, men også de andre systemene man trenger for å jobbe tilnærmet normalt fra hvor som helst.

Samtidig ser vi flere eksempler på at selskaper jobber med strenge regler knyttet til IT-sikkerhet som ikke er forberedt på at medarbeiderstaben plutselig skal jobbe hjemmefra. Det er også noen som akutt trenger videokonferanseløsninger, fordi de ikke kan bruke programmer som kjører via offentlige skyløsninger – som Teams.

Det som har fungert fint på kontoret i mange år, blir satt på prøve når alle sitter spredt

Med situasjonen vi står i nå, finnes det bedrifter som må i skyen på kort varsel. Det som har fungert fint på kontoret i mange år, blir satt på prøve når alle sitter spredt. Ja, mange har sågar kun jobbet sentralt av driftssikkerhetshensyn. Nå er det nettopp driftssikkerheten som er argumentet for at mange jobber hjemmefra.

En rask og enkel løsning kan være å flytte datarommet ut i skyen, akkurat som det ser ut i dag. Men når det skal gjøres endringer om et halvt eller helt år, vil disse selskapene oppdage at det skalerer like dårlig som tidligere. Hvis man derimot designer systemer for fremtiden – og kanskje skriver om applikasjoner – blir skalerbarheten en helt annen.

Selv om tiden oppleves som knapp, må skyløsninger velges med en langsiktig tanke knyttet til at det skal være mulig å få tilgang til dataene fra flere ulike skyer. Kanskje de skal prosesseres ett sted, lagres et annet og leses av applikasjoner som kjører i en tredje sky. Dessuten bør de være satt sammen på en måte som gjør dem mulig å flytte dersom behovene endrer seg eller leverandøren endrer kostnadsstrukturen.

Løsningene bør være fleksible og skalerbare med hensyn til trafikkbildet. Det er nemlig ingen garantier for at leverandøren gir den nødvendige oppmerksomheten i fremtiden, kostnadsbildet kan endre seg eller det kan være andre forhold som gjør at det blir aktuelt å flytte. Da er det avgjørende å ha fleksibilitet, enten det er i forbindelse med flytting til en annen offentlig skytjeneste, til eget datasenter eller en hybridløsning.

Med hjemmekontor stiger også behovet for informasjonssikkerhet. Vanlige trusler som phishingangrep, kryptovirus og datakapring krever moderne teknologi, noe som er et argument for å flytte ut i skyen. Skyleverandørenes datasentre har den nyeste sikkerhetsteknologien, krypterer data og døgnkontinuerlig overvåkning.

Coronautbruddet vil gjøre samfunnet enda mer digitalisert – og nettopp derfor er det viktig at kriseløsningene som velges nå også vil fungere i en normalsituasjon som vi forhåpentligvis får om ikke altfor lenge.

