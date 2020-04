Gode grunner for midlertidig lønnskutt

Under coronautbruddet er det viktig at de virksomhetene som kan, holder hjulene i gang. For arbeidsgivere og arbeidstagere kan midlertidig lønnsreduksjon være et mindre onde enn permittering eller nedbemanning. Kollektivt lønnskutt fordeler byrden mellom alle – fremfor noen – samtidig som arbeidsgiver beholder arbeidskraften til den enkelte. Mange ansatte vil derfor trolig stille seg bak en avtale om midlertidig lønnsreduksjon.

Om ansatte skulle si nei til midlertidig lønnskutt, vil det kunne foreligge saklig grunn for å gjennomføre lønnsreduksjon ved endringsoppsigelser, det vil si oppsigelse av arbeidsavtalen med tilbud om en ny avtale. Dersom alternativet til midlertidig lønnsreduksjon er permittering eller oppsigelse, vil det kunne være saklig grunn for å ensidig beslutte endringen om ansatte ikke stiller seg bak.

Ved eventuelle endringsoppsigelser må man uansett følge arbeidsmiljølovens oppsigelsesregler, slik Høyesterett slo fast i den såkalte «Seinvakt-dommen» i 2009. Det innebærer at:

Virksomheten må dokumentere behovet for midlertidig lønnsreduksjon. For flere virksomheter vil omfattende kostnadsreduserende tiltak være avgjørende for å sikre videre drift. Dette forholdet må veie tungt, selv om det ikke foreligger bred aksept blant de ansatte eller tillitsvalgte. Arbeidsgiver bør kunne vise til at andre mulige kostnadsreduserende tiltak er iverksatt, men at kollektiv lønnsreduksjon likevel er nødvendig for å sikre videre drift og vern av arbeidsplasser. Videre vil det være sentralt at tiltaket er ment å være midlertidig og at det gjøres gjeldende overfor alle ansatte. Etter vårt syn vil det også være viktig at ledelsen og andre høytlønnede aksepterer en forholdsmessig større lønnsreduksjon enn de med lavere inntekt.

Tiltaket må drøftes med de ansattes representanter før endelig beslutning fattes. Enighet med de ansattes representanter vil veie tungt ved saklighetsvurderingen dersom enkeltpersoner bestrider endringen.

Beslutningen om midlertidig lønnsreduksjon ved endringsoppsigelser må deretter forankres formelt i virksomhetens styre, før informasjon om beslutningen kommuniseres til berørte ansatte.

Ansatte som ikke aksepterer midlertidig lønnsreduksjon, må innkalles til individuelle drøftelsesmøter. I dette møtet kan den ansatte på nytt gis mulighet til å akseptere frivillig lønnsreduksjon som alternativ til endringsoppsigelse.

Terskelen for hva som utgjør saklig grunn, vil kunne være lavere ved endringsoppsigelse enn ved ordinær oppsigelse

Før oppsigelse gis, må det vurderes om det foreligger saklig grunn for oppsigelse.

Oppsigelse må gis til den ansatte personlig eller sendes rekommandert, og oppfylle formkravene i arbeidsmiljøloven. Det må samtidig gis tilbud om stilling med endret lønn.

Terskelen for hva som utgjør saklig grunn, vil kunne være lavere ved endringsoppsigelse enn ved ordinær oppsigelse, slik Høyesterett slo fast i Hurtigruten-saken i 2019. Dette må ses i lys av at konsekvensen av oppsigelse vanligvis er langt mindre alvorlig når den ansatte samtidig mottar tilbud om ny stilling i virksomheten. Dette vil med styrke gjelde ansatte som kun midlertidig får redusert lønn.

Dersom arbeidsgiver kan underbygge at midlertidig lønnsreduksjon er et alternativ til mer drastiske virkemidler for å opprettholde drift og beholde ansatte, skal det mye til for at en domstol vil sette endringen til side som usaklig.

Siri Falch-Olsen

Helena Karoline Lie Norum

Advokater i Wiersholm