Pressens faglige utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Finansavisen publisert på nett og papir. Artikkelen omtalte at et selskap hadde «havnet i bråk» med egen revisor i forbindelse med årsregnskapet, og at selskapet tidligere hadde vært i bråk med Finanstilsynet og en annen revisor. Både nettartikkel, papirartikkel og papirforside var illustrert med et hovedbilde av den tidligere alpinisten Lasse Kjus, som ble oppgitt å være blant selskapets største eiere. Klager er Lasse Kjus som mener at tekst og bildebruk koblet ham til «påstått uetisk og uryddig forretningspraksis». Klager anfører at han bare eier 2,5 prosent av aksjene, og at han ikke har noe ansvar for det omtalte. Videre leser klager en bildetekst som en grov beskyldning om at han «kutter svinger», og han viser til at han ikke fikk imøtegå denne. I klagen anføres brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, 4.1, 4.4, 4.10, 4.12 og 4.14. Finansavisen avviser brudd på god presseskikk og fremholder at klager er en relevant aktør i kraft av tidligere bidrag som investor, og i kraft av å være tiende største eier. Finansavisen anfører videre at det er vanlig praksis å illustrere oppslag om selskaper med kjente aksjonærer eller samarbeidspartnere, og redaksjonen avviser at artikkelen handlet om «påstått uetisk og uryddig forretningspraksis». Endelig mener redaksjonen det er opplagt at formuleringen i bildeteksten spilte på klagers bakgrunn som alpinist.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at den påklagede artikkelen ikke inneholdt faktuelle feil. Redaksjonen kunne imidlertid ha konkretisert klagers eierandel. Det er journalistisk relevant å omtale hvem som sitter på eiersiden i selskaper, men utvalget registrerer at den påklagede bildebruken i kombinasjon med bildetekst, koblet klager svært tett til problemene forsikringsselskapet sto i. Dette til tross for at han ikke kunne sies å være ansvarlig for det omtalte regnskapsbråket, og til tross for at han ikke var blitt kontaktet av redaksjonen i forkant. PFU følger klagers resonnement om at det er belastende å tjene som illustrasjon i oppslag om kritikk av regnskapspraksis og reaksjoner fra Finanstilsynet. Videre mener utvalget at formuleringen i bildeteksten om å «kutte svinger» kan leses som en indikasjon på klagers måte å opptre på i forretningslivet. Etter en samlet vurdering kommer likevel utvalget til at dette var et språklig bilde som ikke kan forstås så bokstavelig at det utløser klagers rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Gitt sakens tematikk mener imidlertid utvalget at bildeteksten og den omfattende bildebruken var problematisk sett opp mot VVP 4.1 om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Det gikk frem at klager var tilknyttet selskapet som eier, men utvalget mener likevel at presentasjonen skapte en uforholdsmessig sterk kobling mellom klager og de potensielt kritikkverdige forholdene. Finansavisen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 25. mars 2020 Alf Bjarne Johnsen, Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim