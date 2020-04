Bankenes selvoppfyllende profetier

Boligmarkedet har gang på gang vist seg robust i krisetider. Dette skyldes i stor grad strenge kredittkrav og godt bankhåndverk. NEF har vært en av pådriverne for en streng kredittpolitikk. Strenge vilkår for å få lån har redusert fallhøyden i boligprisene, sikret at de aller fleste boligeiere vil tåle en periode med lavere inntekt og at de fleste har egenkapital til å tåle svingninger i markedet.

Man skulle derfor tro at bankene hadde hvilepuls når det gjelder boligmarkedet. Det er heller ingen grunn til å tro at bankene vil mangle penger i tiden fremover. Det vil staten sørge for. Da er det svært uheldig at bankene nå har innført selvpålagte, forsterkede kredittkrav ved mellomfinansiering.

Kurt F. Buck. Foto: NEF

Mellomfinansiering er et viktig instrument for boligmarkedet. Uten det ville alle måttet vente på oppgjør for egen bolig før de kunne betale for boligen de skal flytte inn i. Uten mellomfinansiering ville man måttet fraflytte den gamle boligen én til to uker før man kan flytte inn i ny bolig. Det sier seg selv at det ville være svært upraktisk.

Uten mellomfinansiering stopper boligbyggingen i Norge

Mellomfinansiering gir også muligheten til å finne og sikre seg drømmeboligen før man legger nåværende bolig ut for salg. For at man skal kunne kjøpe først og selge etterpå, er det avgjørende at ordningen med mellomfinansiering fungerer. Det samme forholdet er også avgjørende for at man skal kunne kjøpe en prosjektert bolig. Uten mellomfinansiering stopper boligbyggingen i Norge.

Nå har flere banker ved mellomfinansiering, for sikkerhets skyld, lagt inn 20–30 prosents verdireduksjon på den boligen folk skal selge. Problemet med bankenes handlingsmønster er at de lett kan skape selvoppfyllende profetier. Hvis bankene nærmest stenger døren for mellomfinansiering på oppnåelige vilkår, sender de trolig boligprisene nedover.

Denne selvpålagte verdireduksjonen på mellomfinansiering kommer på toppen av allerede strenge vilkår som lån på maks fem ganger inntekten, minimum 15 prosent egenkapital, og at du må kunne tåle 5 prosents renteoppgang. Legger bankene opp til for strenge restriksjoner i dagens situasjon, vil det være som å skyte seg selv i kneet for sikkerhets skyld. Det vil vi i NEF fraråde. Jeg kan ikke se noen gode grunner til å la boligmarkedet lide unødig. Et fungerende boligmarked er viktig.

Kurt F. Buck

Styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)