DNB på kanten av loven

Det heter at makta rår. Det sier vel alt om at det ikke er så lett å være et lite enkeltmenneske overfor store institusjoner. Men av og til får også de store svi, slik som i fondssaken. Nå har DNB vært ute igjen, farlig nær kanten av loven.

Det hadde seg slik at yrkesgrupper som prester og visstnok også lærere i sin tid fikk tilbud om et rasende billig kredittkort gjennom fagforeningen. Kortet hadde da cirka 8 prosents rente gjennom Cresco. Nå har DNB bare avviklet dette kortet og erstattet det med et Mastercard til effektiv rente på 20,27 prosent. De varslet på forhånd om avviklingen, som seg hør og bør.

Banken har etter mitt skjønn full anledning til ensidig å si opp en avtale. Men man har neppe rett til uten videre å erstatte denne avtalen med en ny som er så vidt ugunstig for forbrukeren.

Også jeg fikk bare dumpende i posten et Mastercard jeg aldri hadde samtykket til å få. «Som tidligere varslet, sender vi deg nå ditt nye Mastercard som erstatter Cresco Unique, PRE og NSF Mastercard. Du kan ta i bruk kortet med en gang.» Hilsen oss i DNB!

Ved en kjapp telefon til Cresco, kunne man der fortelle at det var en enestående fordel for meg å få det nye kortet, som altså var over dobbelt så dyrt og som jeg aldri hadde bedt om. Jeg har heller aldri samtykket til at det lille lånebeløpet uten videre overføres til så dyre vilkår.

Ved bare å opprette en ny avtale i kundens navn, gjør banken seg skyldig i beste fall i et overtramp og i verste fall i en ulovlighet. Vel kan man si opp en avtale ensidig, men man kan ikke opprette en ny ensidig.

Denne saken gjelder svært mange mennesker. Man kan så avgjort føle seg lurt. Jeg foreslår inntil videre at DNB tilbakekaller disse tvilsomme mastercardene og ikke minst tilbakebetaler de rentene de urettmessig har tilranet seg ved ensidig å opprette nye og dyre avtaler i kundenes navn. En avtale kan ikke være gyldig uten samtykke fra den andre parten, selv om den andre parten er et lite menneske og banken er så stor.

Ingrid Elise Wergeland

Oslo