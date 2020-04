Stålsett deg for oljesjokk på Oslo Børs

Amerikansk lettolje opplevde i går et sjokk uten sidestykke, der terminkontrakten for mai-levering ble handlet helt nede på minus 40 dollar fatet. Dette skyldes noe vi har sett ulme i det fysiske markedet omtrent en måneds tid. Det er utfordringer med lager og frakt. Wyoming Asphalt Sour handlet negativt i mars da lagrene ble fulle. Deretter så vi Western Canadian Select handle med negativt fortegn.

Mandag kveld kom spikeren i kisten, og WTI fulgte trenden til de fysiske markedene og handlet negativt. Dette var en kombinasjon av det ovennevnte, men også at kontrakten med levering av olje i mai forfalt tirsdag 21. april. Det kom et ekstra salgspress, da de som eide terminkontraktene heller ville betale andre for å ta imot olje, enn å ta imot selv.

Lars Semb Maalen-Johansen. Foto: Global Assets and Trading

For brentoljen har vi ikke sett det samme salgspresset, men i det fysiske markedet handles olje fra Oseberg, Ekofisk, Troll etc. med over 50 prosents rabatt til det finansielle markedet. Noe lignende så vi i det amerikanske skiferoljemarkedet tidligere: Flere produsenter må jobbe ekstra hardt å finne kjøpere, samt at etterspørselen fortsatt er fallende. «Dated BFO», som er den reelle spotprisen for nordsjøolje handles, i skrivende stund for 13,25 dollar.

Hos de store produsentene, som Aker BP, Equinor, og holdingselskapet Aker, har vi nok ikke sett fallet i oljeprisen priset inn ennå. Vi mener det kan komme et sjokk her. Oljeprisen er ned omtrent 25 prosent siden mandagens close, mens Oslo Børs bare er ned 2,24 prosent.

Likevel kan man kan fort oppleve «single digits» (under 10 dollar fatet) for brentoljen hvis dette fortsetter

Det er ikke ofte man som investor behøver det, men i disse tider kan man få gode hint og indikasjoner om man graver seg ned til det fysiske markedet og ser etter faresignalene.

Differanse mellom Brent og Ekofisk (grønn linje) samt WTI og Midland (blå linje). Kilde: Eikon

Differansen mellom WTI Midland (indrefileten for amerikansk skiferolje) og WTI var på 15 dollar fatet ved månedsskiftet mars/april. Differansen mellom Ekofisk og Brent er for tiden på 11,77 dollar fatet. Historisk har spreaden mellom disse fysiske og finansielle markedene vært tilnærmet null. Vi mener at den økte differansen for WTI var en indikasjon på en ubalanse, og nettopp den ubalansen ble kraftig lukket i går.

Vi tror den samme ubalansen vil bli rettet for brentoljen, men ikke med de samme ekstreme utslagene vi så i WTI-en. Likevel kan man kan fort oppleve «single digits» (under 10 dollar fatet) for brentoljen hvis dette fortsetter. Dette skyldes at aktørene har sett hva som kan skje om man sitter med kontrakten helt frem til forfall. Vi mener derfor at man vil se et press jevnt utover måneden – frem til forfall 30. april.

Lars Semb Maalen-Johansen

Finansdirektør og partner i Global Assets and Trading