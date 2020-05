Epidemifare og tiltak må henge sammen

Jeg har en plan, sa Egon i Olsen-banden. Heldigvis har norske coronatiltak ført til mye lavere smitte, men nå trenger vi en plan for veien videre. Særlig gjelder dette fylkene med lavest smitte. Hvis ikke, vil usikkerhet og strenge tiltak kunne forsterke nedturen og føre til behov for enda større støttepakker.

Korona-utbruddet og tiltak for å dempe epidemien har ført til markert nedgang i økonomisk aktivitet verden over. BNP i mange land, herunder Norge har falt med 15 prosent på kort tid. Det er nesten uten sidestykke historisk og betyr at mange års oppgang er utradert i løpet av en måned og to. IMF anslår årlig fall i BNP på 6–9 prosent for mange land i Europa og USA.

Kraftig økonomisk fall gir også lavere behov for arbeidskraft. I Norge publiserer Nav daglige oppdateringer over søknader om dagpenger. Det gir nyttig informasjon. Summen av søknader er nå kommet opp i 359.000. Dette utgjør hele 12,8% av arbeidsstyrken. Nav, NHO og en del andre omtaler disse som arbeidsledige. Teknisk sett er det riktig som følge av Navs klassifisering, men det er viktig å presisere at de permitterte har en helt annen tilknytning til arbeidsmarkedet enn ordinære arbeidsledige. Jeg både håper og tror at, med en god plan for veien videre i Norge, vil en god del av disse kunne komme tilbake på jobb. Heldigvis har nye søknader om dagpenger avtatt siste uker, men ligger fortsatt langt over normalt.

ARTIKKELFORFATTEREN: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen, SpareBank 1 SR-Bank. Foto: Jone Frafjord

Videre publiserer NAV annenhver uke tall over arbeidsledige. Det er ikke alle søknader om dagpenger som innvilges, og en del vil etter hvert komme tilbake på jobb. Nav-arbeidsledige gir således et mer riktig bilde av situasjonen i arbeidsmarkedet enn akkumulerte søknader om dagpenger. Siste oppdatering viste 289.000 helt ledige, tilsvarende 10,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er dessverre svært høyt. Et lite lyspunkt var at det var 3.000 lavere enn to uker tidligere.

Store forskjeller

Virkningene av corona er svært forskjellig for ulike fylker og særlig bransjer. Oslo har høyest andel helt ledige med 13,1 prosent. Dernest følger Viken med 10,6 prosent. Alle andre fylker har lavere ledighet enn landsgjennomsnittet. Nordland har lavest med 8,3 prosent. Blant bransjer viser Nav-tall for ledige at reiseliv og transport er hardest rammet. Denne gruppen utgjør 51.000 av de ledige, og ledigheten er 28 prosent. Dernest følger butikk- og salgsarbeid med 45.000 og 16 prosent. Så serviceyrker og annet arbeid på 40.000 og 16 prosent. Innen kontorarbeid er det 23.000 og 13 prosent. Bygg og anlegg 25,000 og 12 prosent. Blant ledere er 13.000 og 14 prosent. Industriarbeid 23.000 og 13 prosent. Offentlig sektor har nokså få ledige. Ingeniørfag likeså.

Poenget med denne opplistingen er at tiltak for å gjenopplive økonomien, dersom man ønsker færre arbeidsledige, er at det må stimulere der det monner mest. Det er gjort mye bra, herunder bedre likviditet i bedrifter, reduserte permitteringskostnader og kontantstøtte. Privatpersoner har fått lavere rente og bedre ytelser under permisjon. Det er likevel ikke sikkert at alle tiltak skal videreføres veldig lenge. Noen tiltak bør forlenges og økes. Dersom det tar tid før aktiviteten tar seg opp, kan det være vanskelig å få mange tilbake i jobb. Midlertidig, høyere støtte til permitterte og arbeidsledige kan være et fornuftig tiltak. I denne sammenheng er det positivt at Regjeringen nylig ba Økonomi-ekspertgruppen om å vurdere tiltak og veien videre.

Vi begynner etter hvert å få god innsikt i økonomiske nedgang, støttetiltak og mulige scenarier. Det jeg imidlertid savner er en bredere offentlig debatt om avveining mellom medisinske og økonomiske hensyn, samt hvilke tiltak som er fornuftige for ulike nivåer av smittefare. Regjeringen har jevnt over lagt seg på en noe strengere linje enn Folkehelseinsituttet (FHI) har anbefalt. Dette kan ha hindret FHI, og andre, i å gå høyere på banen i å skissere veien videre for nedtrapping av tiltak. Det er ganske rart, men i Norge er det vanskelig å finne gode analyser over hvilke tiltak som er mest effektive. Videre er signalene for videre åpning etter 27. april vage.

Hva virker?

De strenge tiltakene i Norge har gitt gode resultater. Nye smittede har falt. Smittetallet R er under 0,7, mot over 3 ved krisens start. Det er imidlertid store regionale forskjeller. Dessverre har ikke FHI (foreløpig) publisert R på fylkesnivå. FHI publiserer mye informasjon om korona, men informasjon om fylkesnivå og vurderinger om hvilke tiltak som har virket (eller ikke) hvor, er det mindre av. Basert på tall fra FHI har jeg beregnet hvor mange nye smittede det har vært siste 14 dager. Bakgrunnen for en periode på 14 dager, er at de fleste som var smittsomme for 14 dager siden, ikke er det lenger. Dette kan gi indikasjoner på smittefaren.

I Norge har antall smittede økt med 1185 siste 14 dager, men hele 472 av disse (40 prosent) er i Oslo. I Oslo bor 13 prosent av Norges befolkning. Det betyr at selv om man justerer for befolkning er antall smittede, og smittetrykket, veldig mye høyere i Oslo enn i resten av Norge. Neste på listen over nye smittede er Viken, men både der og i Vestland ligger man kun litt høyere enn befolkningsandelen skulle tilsi. Alle andre fylker er lavere.

Rogaland er spesielt med kun 18 – atten - nye smittede siste 14 dager, som er veldig lavt i et fylke med 474.000 innbyggere. Fylkesgrensene er nær stengt. Med forbehold om at tallene fra FHI er feil og/eller veldig misvisende, vil jeg anta smittefaren i fylket er veldig lav. Smitten har falt til veldig lave nivåer i en god del fylker. Smittetiltakene åpenbart er dimensjonert for et høyere nivå, enten nasjonalt snitt eller fylker med høyest snitt. Da må man stille spørsmålet: er det på tide at tiltakene dimensjoneres etter smittetrykket i den enkelte region?

Hvis det ikke lenger er rimelig sammenheng mellom smittefaren og tiltakene, vil man kunne oppleve at troverdighet og oppslutning om tiltak eroderer bort. Da vil det også være mer krevende å gjeninnføre tiltak dersom utbrudd blusser opp. I tillegg må det kompenseres unødvendig mye med støttetiltak for å holde økonomien i gang. Vi trenger en mer åpen diskusjon slik at vi forhåpentligvis snart kan komme frem til en god, troverdig, effektiv og hensiktsmessig plan for videre gjenåpning av norsk økonomi. Helst så snart som mulig. Kjør debatt!