Nye sjøfiberkabler: En rød løper for flere datasentre i Norge

I løpet av de siste årene har Apple, Facebook og Google etablert seg med store datasentre i Danmark. I 2019 annonserte Microsoft etablering av to nye dataregioner i Norge (Stavanger og Oslo). Amazon har annonsert en ny dataregion i Oslo.

Google kjøpte nylig en ferdig regulert tomt i Skien for fremtidig datasenteretablering. De store innholdsleverandørene står nå for 80 prosent av all dataprosessering i Europa, og 50 prosent av all datatrafikk passerer via sjøfiberkabler. For å møte kravet til 100 prosents karbonfri dataprosessering, er innholdsleverandørene blitt storprodusenter og kjøpere av fornybar energi.

Dag Aanensen. Foto: Nordic Consulting

Med totalt 12 nye sjøfiberkabelprosjekter, 12.000 kilometer ny, mørk sjøfiberkabel og en total investering på 3,5 milliarder kroner, legger Norden ut en «rød løper» for etablering av nye datasentre. Fra å være dårligst i klassen, er Norge nå i ferd med å få et robust sjøfiberkabelnett til utlandet. Dette åpner for nye muligheter.

Dataprosessering er i ferd med å bli hva oljen var for det forrige århundre. En mulighet for vekst og endring. De nye sjøfiberkablene vil bidra til økt innovasjon blant neste generasjons dataeksperter og bidra til at hele Norden kan utnytte verdien av data og computing.

Norge er bokstavelig talt Europas batteri

Å bruke datavitenskap vil hjelpe industrier til å bli mer produktive. De som bruker data mest effektivt, vil lansere nye produkter og tjenester før konkurrentene. I Norden må det fokuseres på å utvikle fremtidens datavitenskap, som for eksempel maskinlæring, data mining, dataanalyse, statistikk og bruk av algoritmer.

Norge har tilnærmet 100 prosent fornybar energi, og er størst på vannkraft i Europa. Norge er bokstavelig talt Europas batteri. Fornybar energi er et komparativt fortrinn som benyttes for å «selge» Norge overfor de store datasenteraktørene. Nordisk råd har estimert årlige datasenterinvesteringer på 2,3 milliarder euro frem mot 2025. Her ligger det store muligheter for økonomisk vekst og bærekraftige grønne arbeidsplasser i Norden.

130 MILLIONER: Legging av fiberkabler mellom Norge og Danmark i prosjektet Havtor. Foto: Nordic Consulting

Tilgang til fornybar energi og ferdig regulerte datasenterlokasjoner er imidlertid ikke nok. Det er helt nødvendig med gjennomgående mørk fiber mellom de store lokasjonene. Sjøfiberkabler korter ned avstander mellom dataservere og brukerne og bidrar til raskere internett. For tidssensitive tjenester, som for eksempel finans- og dataspillindustrien, teller hvert millisekund.

Norskekysten vil få 122 nye fiberpar, og intra Norden installeres det 144 nye fiberpar

Med de nye sjøfiberkablene kan Norge levere tjenester som elektronisk arkivering, skybaserte datatjenester, CDN og HPC til et globalt marked.

I løpet av tre år forventes en investering på 3,5 milliarder kroner i nye sjøfiberkabler i Norden. Norskekysten vil få 122 nye fiberpar, og intra Norden installeres det 144 nye fiberpar.

Havtor er et nytt sjøfiberkabelprosjekt som skal forbinde datasenterlokasjoner mellom Sørvestlandet og datasentrene i Danmark (Jylland). Landingsstasjoner er Lista i Norge og Hanstholm i Danmark. Kabelen skal stå ferdig tredje kvartal 2021, og har en investeringsramme på 130 millioner kroner. Det er allerede interesse for 28 av 48 fiberpar i kabelen.

Dag Aanensen

Adm. direktør i Nordic Consulting

(Artikkelforfatteren har lang erfaring fra fiberinfrastrukturprosjekter og er involvert i Havtor-prosjektet. Red.)