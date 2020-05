En katastrofe for smågründere

I uken som gikk ble www.kompensasjonsordning.no lansert med brask og bram av regjeringen. Nå skulle det virkelig ikke monne på støtte til næringslivet, men i ukene før portalen åpnet, ble vi smågründere mer og mer usikre på resultatet. Erna var hele tiden tydelig på at dette kun skulle gjelde det hun definerte som «bærekraftige bedrifter», og slik er også dessverre løsningen. Således er tusenvis av smågründere over hele landet nå lamslått og helt uten støtte.

Dette er ikke noe nytt fra regjeringen, da alle offentlige tilskudd og støtteordninger via Innovasjon Norge og SIVA er rettet mot bedrifter som har egenkapital i startfasen og/eller er med på det grønne skiftet eller har en plan for meget rask vekst og ekspansjon. Dette er naturligvis kun toppen av isfjellet, da 95 prosent må klare seg selv – uten både investorer eller statlig støtte fra skattebetalerne.

Jussi Järvi. Foto: Goran Joganovich

Hva er så en smågründer? Jo, det er en som starter et enkeltmannsforetak, der man har funnet en løsning som bidrar med konkurranse til nåværende aktører på markedet, og som altså øker verdiskapingen og tilfører nye arbeidsplasser. I oppstartsfasen er det mye feiling, tilpassing, evaluering og omstart for å endelig finne kunder og bygge tillit i markedet. Lønn er totalt utelukket, og det samme gjelder naturligvis ansatte.

Og der sitter man plutselig, mutters helt alene i båten. Akkurat når tusenvis av investerte, egne arbeidstimer endelig skulle gi etterlengtede resultater

Etterhvert kommer man dithen at man starter et aksjeselskap, leier seg inn i et kontorfellesskap og får en egen forretningsadresse. Man kan fortsatt ikke ta ut noen lønn, men etablerer et nettverk av frittgående konsulenter som fakturerer for sine tjenester og gir bedriften marginal omsetning. Inntekten går med til å dekke løpende utgifter som husleie, nettløsninger, programvareutvikling og markedsføring. Bedriften begynner å få økt synlighet, og det er like før man tenker at nå kan jeg sannelig snart ta ut egen lønn, og kanskje til og med få en medspiller med på laget. Herlig – bang – corona!

Og der sitter man plutselig, mutters helt alene i båten. Akkurat når tusenvis av investerte, egne arbeidstimer endelig skulle gi etterlengtede resultater. Flere års slit og innsats, etter flere års sykdom og elendighet, NAVeri og kamp for å overleve.

Kjære Erna – i avslaget fra Skatteetaten leser jeg: «Et av vilkårene for å få tilskudd er at foretaket har ansatte, se tilskuddsordningsloven § 4 første ledd og tilskuddsordningsforskriften § 2-1. På tildelingstidspunktet må foretaket være registrert i arbeidsgiverregisteret og ha hatt minst en ansatt registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020. Videre må minst en ansatt må ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020».

Jeg må bare beklage. Det har ikke vært mulig å ta ut lønn, men det betyr virkelig ikke at bedriften ikke har livets rett. Du har tidligere vært invitert på besøk til mitt lille kontor, men som vanlig er det kun «de vellykkede» du ønsker å stoltsere deg med. Har du noen gang tenkt at kanskje det finnes potensielle arbeidsgivere i Norge du helt har glemt?

Nå utraderer du og din regjering effektivt tusenvis av smågründeres innsats og stå på-vilje, som du selv så ofte ellers berømmer. Alle vi som har tatt egne grep, helt uten hjelp eller støtte fra det offentlige, vi som tar sjansen og bruker flere år av iherdig innsatsvilje for å skape nye bedrifter, samt nye arbeidsplasser og skatteinntekter. Dette er et tydelig, aktivt valg fra regjeringen og understreker atter en gang, at det kun er de sterkeste som overlever. Resten henvises til NAV – den brønnen er jo som kjent utømmelig, eller hva, Erna?

Jussi Järvi

Seriegründer