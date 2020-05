Digitaliseringsløftet fortsetter

I Finansavisen 20. april er IT-næringen redd for at offentlige IT-prosjekter skal stoppe opp. De tar opp en svært viktig problemstilling. Våre offentlige IT-prosjekter bidrar både til å holde hjulene i gang i det private næringslivet gjennom coronakrisen, og det styrker offentlig sektor med å få på plass gode digitale løsninger. Jeg er opptatt av å holde trykket oppe.

Som digitaliseringsminister er jeg imponert og stolt over måten det norske samfunnet har evnet å snu seg rundt og møtt denne krisen. Vi har både opprettholdt viktige, samfunnskritiske funksjoner, og samtidig evnet å utvikle nye løsninger og tjenester på rekordtid. Digitaliseringen har skutt fart. Prosjekter som tidligere gjerne ville tatt måneder eller år, er blitt realisert, tilgjengeliggjort og tatt i bruk i løpet av uker.

Vi er helt avhengige av de private leverandørene for å få til dette. Det kommer vi også til å være når denne krisen er over. Derfor er det så viktig å holde hjulene i gang og etterspørselen oppe.

Det finnes mange eksempler på offentlige virksomheter som nå gir viktige bidrag til å hjelpe de private leverandørene gjennom krisen: Vi bevilger ekstra bredbåndsmidler, Statsbygg betaler fakturaer før de kommer til forfall, Skatteetaten har utviklet en kontantstøtteløsning for bedriftene og virkemiddelapparatet betaler ut penger raskere.

Norsk offentlig sektor ligger langt fremme, med gode, grunnleggende fellestjenester i bunnen. I tillegg har vi et velfungerende marked av private leverandører, utviklere og tilbydere av kritisk infrastruktur og tjenester.

Regjeringen kommer med en egen stortingsmelding om hvordan vi skal stimulere datadrevet økonomi og innovasjon. Vi har sammen med IT-næringen invitert til innspill og dialog med aktuelle aktører i dette arbeidet. Jeg er sikkert på at vi sammen vil komme opp med gode tiltak for å utvikle den datadrevne økonomien i Norge videre.

Akkurat nå står vi midt i et digitalt sprang, tvunget frem av en krise. Behovet for omstilling og digitalisering blir ikke borte når krisen er over. Jeg ser frem til det videre samarbeidet med IT-bransjen om dette viktige arbeidet.

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsminister