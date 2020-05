Norge skal opp til digital eksamen

Coronakrisen har satt Norge på store prøver. Få merker det mer enn Erna Solberg og hennes regjering.

En av de største prøvene gjenstår fortsatt: Å sikre et konkurransedyktig næringsliv under og etter coronakrisen. Eksamensbesvarelsen heter revidert nasjonalbudsjett 2020. Innleveringsfristen nærmer seg. Om det ikke investeres kraftig i teknologi og digitalisering blir det stryk.

Coronakrisen kan best beskrives som en global tsunami. De økonomiske dønningene har truffet norsk næringsliv med full styrke. Da det skjedde, stod næringslivet midt i en omstilling drevet av digitalisering, bærekraft og økt internasjonal konkurranse.

Omstillingsbehovet forsvinner ikke, men forsterkes på mange måter av coronakrisen. Det bør danne grunnlaget når regjeringen skriver sin besvarelse. Nøkkelen ligger i å investere smart. Gjør vi det, vekker vi et grønnere og enda mer konkurransedyktig næringsliv enn det som gikk i dvale 12. mars 2020. Det krever store digitale investeringer.

Digitalisering og bruk av ny teknologi vil være avgjørende for konkurransekraft i alle næringer fremover. Digitalisering med løsninger bygget på blant annet kunstig intelligens og bruk av data gir helt nye muligheter for kvalitet, presisjon, og samhandling.

Dette har potensial til å skape store verdier. Sammen med Menon Economics har Abelia estimert at data står for 100.000 arbeidsplasser og 150 milliarder i verdiskaping i 2020, med en dobling over de neste ti årene. Digitalisering er derfor viktig for å styrke norsk industri i konkurranse med utenlandske bedrifter.



Digitalisering er også avgjørende for alle fremtidige bærekraftssatsninger og sirkulærøkonomi. For å få utnyttet kraften i digitaliseringen må vi opprettholde og videreutvikle den digitale infrastrukturen. Bredbåndsstøttemidler er et effektivt og velprøvd middel for å stimulere til lokale investeringer i fremtidsrettet infrastruktur, på steder hvor markedsbasert utbygging ikke er mulig.

Digitalisering er bransje- og sektoroverskridende og en avgjørende konkurransefaktor for norsk næringsliv. Det er ingen hemmelighet at europeiske land ligger bak land som Kina og USA i det digitale kappløpet. Samtidig ser vi nå at både enkeltland og EU legger opp til kraftige satsninger fremover. Her må Norge bidra for å hente inn etterslepet. Jeg har høye forventninger til regjeringens forpliktelser til EU-programmer som Horisont Europa og Digital Europe Programme. Det er en konkret investering i den dalende norske digitale konkurransekraften.

Vilkårene for internasjonal konkurranse er variable, men konkurransen er konstant. Norske bedrifter trenger regjeringens hjelp til å håndtere dette. Denne hjelpen er regjeringens store test. Erna Solberg og hennes regjering må vise evne og vilje til digitale og teknologiske prioriteringer. Feiles det her, er resultatet et næringsliv ute av stand til å håndtere omstillingene fremover.

