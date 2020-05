Mange skjulte lovbrudd blant fiskere

Et titall personer ble i november 2019 siktet for ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe for millionsummer. Fem politidistrikter, Økokrim og flere kontrolletater samarbeider i saken, der lovbruddene har pågått i en årrekke. Det foreligger allerede to tilståelsesdommer, og denne straffesaken er et av unntakene. For, som det fremgår av høringsnotatet Framtidens fiskerikontroll, avdekker kontrollmyndighetene få alvorlige lovbrudd på området og oppdagelsesrisikoen har tradisjonelt vært lav.

Hans Christian Holte. Foto: Iván Kverme

Dette til tross for at fiskebåtredere, fiskere og fiskekjøpere i spørreundersøkelser svarer at de har kjennskap til underrapportering, og vel 40 prosent av fiskerne i en undersøkelse mener at «juks», det vil si kriminalitet, er akseptert.

Norske båter leverte i 2019 fangst (førstehåndsverdi) til en verdi av vel 21 milliarder kroner, og Norge eksporterte villfanget fisk for nesten 31 milliarder kroner

Fiskerikriminalitet er langt mer alvorlig enn hva betegnelsen «juks» antyder. Denne typen lovbrudd kan påvirke bærekraften i havet, seriøse aktører som driver etter regelverket kan bli utkonkurrert og Norge og andre land risikerer å gå glipp av skatte- og tollinntekter. Det er store verdier som står på spill.

Norske båter leverte i 2019 fangst (førstehåndsverdi) til en verdi av vel 21 milliarder kroner, og Norge eksporterte villfanget fisk for nesten 31 milliarder kroner. Skatteetaten mener derfor vi må bli bedre på å kontrollere fiskerinæringen, og støtter forslaget om å samle ansvaret for ressurskontrollen hos Fiskeridirektoratet og Kystvakten.

Vi er positive til at det opprettes tverretatlige fiskerikrimsentre med politiet, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Tolletaten, Justervesenet, Skatteetaten og Kystvakten som deltagere, og det må bli lettere å utveksle data mellom etatene. I høringsnotatet foreslås det å automatisere og digitalisere datainnhentingen, for eksempel når det gjelder veiing av fangsten.

Med fartøy som har utstyr og systemer for elektronisk fangstrapportering, vil det være færre muligheter for uregistrert omsetning, og det er en fordel både for den som skal rapportere og myndighetene at opplysningene kun gis en gang. Det omsettes for øvrig kvoter for store beløp hvert år, men vi mangler et nasjonalt kvoteregister. Et slikt register vil kunne forenkle og styrke Skatteetatens muligheter for å kontrollere omsetningen av fiskeritillatelser.

Hans Christian Holte

Skattedirektør