Reiselivet bør fikse overkapasiteten selv

Hotellkjedene Nordic Choice og Classic Norway har lansert knalltilbud til sommeren, mens lederen for medlemsorganisasjonen De Historiske Hotel og Spisesteder anbefaler sine medlemmer om å ha is i magen, og henviser til «forskning som viser at bedrifter som holder sine priser i nedgangstider, eller setter dem opp, gjør det best i det lange løp».

Det er som kjent ikke lov å samarbeide om pris fordi turistene blir påført tap gjennom høyere priser, dårlig kvalitet og tapte ferieminner. Med dyrere hotellrom blir det færre turister som spanderer på seg guide i fjellet, cider- og vinsmaking og andre aktiviteter.

Det betyr ikke at vi bør oppfordre til redusert konkurranse, slik lederen for «De historiske» i praksis gjør

Øyvind Aas. Foto: Torbjørn Brovold

Det er ikke effektivt med arbeidsledighet på grunn av pandemien. Men, det betyr ikke at vi bør oppfordre til redusert konkurranse, slik lederen for «De historiske» i praksis gjør.

Vi bør heller se på hvordan konkurransen kan hjelpe oss ut av krisen og finne gode alternativer med lavest kostnad for fellesskapet. Kontantstøtten kan være tilstrekkelig på kort sikt, men på lengre sikt bør reiselivet selv fikse overkapasiteten under kyndig overvåkning fra Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har tidligere advart mot økt markedskonsentrasjon

I Konkurransetilsynets behandling av oppkjøp er en viktig vurdering hvordan markedet vil utvikle seg uten oppkjøpet. Normalt legges nåværende markedssituasjon til grunn. Ved stor sannsynlighet for nedstenging av drift, gir den nåværende situasjonen et dårlig bilde på markedsutviklingen. Et alternativ kan da være å anta at selskapet går konkurs uten et oppkjøp.

Konkurransetilsynet har tidligere advart mot økt markedskonsentrasjon, og ønsker lengre frister. Tilsynet bør legge til rette for en enklere prosess slik at alle kan forstå hvilke argumenter som aksepteres for markedsutviklingen. Så kan reiselivet legge frem bevis for effektiv konsolidering uten unødvendig opphold.

Å konkurrere på pris er neppe et misbruk av markedsmakt, men at en dominerende aktør selger hotellrom med tap høres problematisk ut. Konkurransetilsynet er avhengig av tips fra næringen om de faktiske kostnadene ved hotelldrift for å håndheve loven.

Øyvind Aas

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Høyskolen Kristiania