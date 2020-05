Takker nei til ledige jobber: Arbeidsledig på første klasse

Tall fra Nav viser at over 400.000 personer var arbeidsledige i Norge ved starten av mai. Dette utgjør nær 15 prosent av arbeidsstyrken. Undertegnede jobber med markedsføring og rekruttering for IT-bransjen, og å finne nye medarbeidere til denne bransjen har vært utfordrende de siste årene. Naturligvis har enkelte stillinger enkelt latt seg rekruttere til, men generelt har det vært mye arbeid per rekrutterte stilling.

Ekspertene strides om hvor lang tid det vil ta for økonomien er tilbake igjen på «gammelt» nivå. Da jeg nylig fikk i oppdrag å rekruttere IT-utviklere, tenkte jeg at dette måtte være en enkel sak. Merkelig nok fikk jeg ingen respons på annonsen min. Da bestemte jeg meg for å lete opp CV-er i Navs database. Det viste seg at vår hypotese stemte – det var utallige registrerte arbeidssøkende, kvalifiserte kandidater å velge mellom.

Som leser kan du kanskje tenke at dette tilskrives min oppdragsgivers manglende attraktivitet som arbeidsgiver. Dette stemmer ikke

Responsen ved kontakt kan imidlertid deles i tre: Ikke interessert, ikke svar, og «jeg er permittert og vil ha jobben min tilbake». Personlig mistenker jeg at det siste svaret også gjaldt for de to første. Som leser kan du kanskje tenke at dette tilskrives min oppdragsgivers manglende attraktivitet som arbeidsgiver. Dette stemmer ikke. Selskapet omsetter for titalls millioner kroner, de har 90 prosent av inntektene sine world-wide og har kjente navn på kundelisten. I tillegg holder de høyt faglig nivå og har gode lønnsvilkår.

Konklusjonen vi trekker er at det er mange som ennå ikke har innsett konsekvensene av det verden gjennomgår, og som håper at alt skal bli som før i løpet av kort tid. Dessuten tyder det på at velferdsstaten er for raus når en som registrert arbeidsledig tar seg råd til å takke nei.

Når jeg skriver dette innlegget går det et naturprogram om reven i bakgrunnen, og denne har mange noe å lære av. Reven er kjent for å være lur, og har alltid minst to utveier fra hiet sitt. Bedriftseiere har virkelig tatt alvoret inn over seg, og gjør strategiske og strukturelle endringer for driften. Som reven bør arbeidstagere også vurdere flere løsningsalternativer. For meg virker det som arbeidsledighet på første klasse, når en ikke engang tar seg bryet med å vurdere de få mulighetene som byr seg i disse tider.

Stein Dale

Daglig leder i bemannings- og rådgivningsselskapet Venezu