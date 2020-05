Nettrevolusjonen har såvidt startet

I den sjette uken med strenge smittevernsrestriksjoner, avtegner følgende mønster seg hos PostNord Norge:

Omsetning fra netthandel til sluttbrukere (B2C; pakker til deg og meg) har økt med mer enn 20 prosent siden samme periode ifjor

Omsetningen av pakker til våre bedriftskunder (B2B; leveranser til butikker etc) falt først kraftig, men har deretter tatt seg opp igjen

Netthandelen tar en større og større del av det samlede volumet

Ole Andreas Hagen. Foto: PostNord

I 2018 var omsetningen av klær i butikker 41 milliarder kroner i Norge, mens omsetningen av klær og sko på nettet utgjorde 4,4 milliarder kroner. Det er altså et enormt potensial for nettbutikkene, som kommer til å ta milliarder av omsetning fra de fysiske butikkene de neste årene.

For hvorfor skal man gå i butikker, når man kan shoppe fra godstolen med mobilen i hånden? Det er både enklere og billigere enn å handle i butikk. Dyre butikklokaler og ansatte gjør det vanskelig å konkurrere.

Med økt netthandel vil også antallet returer øke. Noen tror at returene gir en stor økning i transportbehovet og dermed utslipp av klimagasser. Det gjør det ikke. Returer tas med når andre varer leveres ut, og inngår i det kretsløpet vi logistikkoperatører gjør så effektivt som mulig.

Det vi opplever i Norge avspeiles over hele verden. Amazon har ansatt 175.000 personer og økt timelønnen til sine ansatte etter coronautbruddet. Verdien av sjåfører og lagerarbeidere vokser på bekostning av andre. I Storbritannia opplevde banken Starling 24. mars for første gang at banktransaksjoner fra netthandel oversteg handelen i fysiske butikker.

Når butikkene stenger, blir eiendomsselskapene taperne i neste omgang

Den unike situasjonen verden befinner seg i, åpner for nye handlevaner, og er et varsel om at netthandelen kan bli større enn den fysiske handelen selv uten smittevernrestriksjoner.

Netthandelen vil påvirke inntekter og formuer innenfor eiendom og handel i tiden fremover. Når butikkene stenger, blir eiendomsselskapene taperne i neste omgang. Inntekter og formuer flyttes mens endringene går sin gang.

PostNord Norge er forberedt på denne utviklingen, og har derfor også laget et opplegg for at våre «fysiske kunder» skal komme seg raskt på nett, samtidig som vi investerer i anlegg, utstyr og personer for å kunne møte en fremtid der flere og flere finner seg til rette på nettet.

Ole Andreas Hagen

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i PostNord Norge