Elkjøp og keiserens grønne klær

For noen uker siden fikk titusenvis av Elkjøp-kunder et nyhetsbrev i posten med overskriften; «Green Weekend 23.04–26.04». Ved første øyekast opplevdes det som om klimaoptimismens vinder blåste friskt mot landets forbrukere. Jøss, har Elkjøp endelig også kastet seg på den grønne bølgen? Den gang ei! Forkledd i en klorofyllgrønn overskrift har Elkjøp og flere siden 2016 forsøkt seg på å snikadoptere miljøbevegelsens «Green Friday» – og å villede forbrukerne med grønn lokkemat.

En liten scroll videre ned på siden blir ironien i dette påfallende tydelig, på grensen til pinlig. Dette er slettes ikke et miljøtiltak, men en slags våryr, ond tvilling av den importerte, amerikanske kjøpefesten Black Friday: «Vi presiserer at Green Weekend hos oss er et kommersielt initiativ og må ikke forveksles med den nasjonale byttedagen “Grønn fredag”, som setter søkelys på miljøaspektet».

Akkurat. Sånn var det. Den biten på Elkjøps nettsider under fanen bærekraft hvor det står «I Elkjøp jobber vi med å bli litt grønnere for hver dag, og bidrar til både egne og globale mål for en mer bærekraftig hverdag» betyr i realiteten å stjele miljøbegreper for å drive priskrig. Men når coronapanikken rammer, er tydeligvis alt lov?

Tallenes tale er tydelig – måten vi forbruker og måten de som produserer det vi forbruker må endre seg. Nordmenn kaster mest elektronikk i verden, 28,6 kilo per person hvert år, for å være nøyaktig. Sett i sammenheng med at 60 prosent av globale utslipp kommer fra husholdningene, blir omfanget av vårt overforbruk svulmende.

Nå har det gått omtrent ett år siden Europakommisjonen med brask og bram presenterte den mye omtalte European Green Deal. Tiltak innen sirkulærøkonomi, redistribuering av avfall og nye forretningsmodeller utgjør over halvparten av forslagene i EU grønne giv. Men hvordan ligger norske virksomheter an når det gjelder å levere på disse kravene som ganske sikkert vil tilfalle oss?

Elkjøp, som er Nordens største elektrokjede, meldte i fjor om rekordresultat og en omsetning på 38,3 milliarder norske kroner. En vekst på 4 prosent fra året før, og et økt resultat på 10 prosent. Konsernsjef Erik Sønsterud sier selv at dette blant annet skyldes en høy tilfredshet og tillit hos kundene. Med andre ord: Her har vi en ledende kjede innen retail, en elektrogigant med solide overskudd, tilfredse kunder og høy tillit i markedet. Er det ikke da rimelig å forvente at Elkjøp går foran som et bedre eksempel? Felles kraftanstrengelser fra næringslivet og god forvaltning av tilliten som norske forbrukere har til våre virksomheter, er nødvendig om vi skal klare omstillingen til et klimavennlig samfunn.

Heldigvis finnes det aktører innen handelsnæringen som er sitt ansvar bevisst og som for lengst har sett seg selv i speilet i erkjennelse av problemet de utgjør. Jernia innfører sirkulære tiltak i hele verdikjeden og vrir forretningsmodellen sin over på gjenbruk, reparasjon og utstyrsleie. Dette ved å putte press på leverandører, men også gjennom å bestemme seg for å drive bedre og smartere som en del av den fremvoksende tjenesteøkonomien.

Bergans var tidlig på ballen med å eksperimentere med utleie av parkdresser, og Clas Ohlson skal selge 25 prosent bærekraftige produkter innen mai 2021. Til og med IKEA har ambisjoner om å være 100 prosent sirkulære innen 2030. Aktører som smykker seg med grønne slagord uten å endre seg i praksis kan fort stå naken igjen på perrongen når myndighetskrav og konkurranse tilspisses. Det er bare et spørsmål om tid.

Nettopp derfor mener vi det haster at bransjeorganisasjoner som Virke og NHO ropes inn på banen for å ta tak i den utbredte praksisen med å vaske virksomhetene grønne. Vi utfordrer dere som forvalter verdiene i en sektor som er større enn oljen, og som sysselsetter nesten 400.000 nordmenn, til å erkjenne den påvirkningskraften dere har.

Handelsnæringen skal i fremtiden levere gode, bærekraftige arbeidsplasser og forsvarlige produkter til folket, men da må selskaper som Elkjøp tas av steroidene som rigger en katastrofal forbruksvekst og konfronteres med måten de markedsfører.

Silje Bareksten

Bærekraftsleder i 3 Norske

Ida Pernille Hatlebrekke

Bærekraftsleder og kommersielt ansvarlig i Looping

Petter Gulli

Grunnlegger av 12 Years og forfatter av Håp

Endre Thesen Harnes

Gründer av Farmest

Pia Ve Dahlen

Marinbiolog og medgründer av Passion For Ocean