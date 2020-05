Norge ble ekspressdigitalisert – en buffer mot tech-gigantene?

Da Norge stengte ned, måtte bedrifter og befolkning håndtere hverdagen hjemmefra. Det har vært tøft for de fleste og fullstendig krise for mange bedrifter og organisasjoner. Men i denne tiden med press og stress har vi sett en ekspressdigitalisering vi aldri har sett maken til. Kan det gi oss en buffer mot konkurransen fra tech-gigantene?

I hele verden har netthandelsinntektene økt med 20 prosent i årets første kvartal, mens de har økt med nesten 30 prosent i Norden, ifølge Salesforce Shopping Index.

Rune Garborg. Foto: Privat

I Vipps ser vi en sterk økning i netthandel hos bedriftene som har hatt mulighet til å selge på nett. Vi opplever også stor interesse for betalingstjenester som ikke krever berøring av terminal og varer. Mange bedrifter har i hui og hast funnet nye leveransemodeller som krever enkel betaling på døren eller utenfor butikkene.

For normal kortbruk i en bankterminal, ser vi færre kjøp enn før, men beløpene det handles for er høyere enn før krisen. Tæppingen med kort har naturlig nok tatt helt av, og nå betaler to av tre kontaktløst.

Når ingen skulle møte opp i kontorene, sto vi i Norge parat med en elektronisk ID som benyttes av unge og gamle på alle ukedager. Fra februar til mars nær doblet trafikken i den offentlige ID-porten seg, og 90 prosent foretrekker å bruke BankID når de logger på.

BankID-bruken i bedriftene har vokst med over 40 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjer og fond ble forvaltet og sjekket oftere enn før, og eiendomshandel med BankID ble enda mer populært. Nye tjenester med BankID er lansert i perioden, deriblant Koronahjelp på Finn.no og generalforsamling på video.

Hvorfor kan ikke slike coronaunntak bli permanente i lovverket?

Det har vært mulig å avholde generalforsamlinger med BankID, og testamenter har vært gyldige hvis det ble inngått med BankID-autentiserte vitner. Hvorfor kan ikke slike coronaunntak bli permanente i lovverket?

Hva kan vi lære av denne tiden med ekspressdigitalisering? Veksten i netthandel og bruk av digitale tjenester kommer til å fortsette. Så langt har historien vist at i den digitale økonomien er det noen få, globale aktører som sitter igjen med det meste av gevinsten. Ett eksempel er hvordan Facebook og Google overtok annonsekronene i Norge på kort tid.

Har norske bedrifter nå tatt steget over i det digitale med kanaler som duger til å konkurrere mot Amazon og andre internasjonale aktører som vil overta handelen på nett? Skal vi beholde verdiskapingen i Norge, må vi utnytte den unike, digitale muligheten vi har. Kanskje det måtte en krise til for å ruste oss for fremtidens handlevaner og kampen mot de globale gigantene.

Rune Garborg

Adm. direktør i Vipps