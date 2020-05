Veien tilbake

Økonomien vil hente seg inn igjen, men kommer til å se annerledes ut på den andre siden. Bunnen i norsk økonomi er bak oss og gjeninnhentingen har begynt.

Korttransaksjoner viser at vi allerede bruker like mye penger som før coronakrisen, men sammensetningen av forbruket er kraftig endret. Det gjenspeiler at dette er en krise med utspring i helse, ikke økonomi. Vi har valgt å redusere produksjonskapasiteten i mange bransjer som følge av smittefaren. Etterspørselen mot en rekke sektorer har falt mest av alt fordi vi ikke «får lov» eller tør å bruke penger. Det gjør denne krisen uvanlig.

Kjetil Olsen. Foto: Brian Cliff Olguin

Får vi bukt med viruset, vil vi derfor ganske raskt kunne hente oss inn. Problemet er at det kan ta tid å bekjempe viruset, en vaksine synes et stykke unna, om den i det hele tatt kommer. I mellomtiden får krisen store økonomiske konsekvenser for mange, selv om myndighetene gjør mye for å lindre skadene og holde liv i levedyktige bedrifter.

Ikke alle vil overleve. Det vil bli konkurser og mer varige nedskaleringer. Mange vil oppleve å ikke bare være permittert, men også miste jobben. Trøsten får være at vi har gode velferdsordninger som reduserer inntektstapet. For mange blir det likevel en mager trøst.

Det er lett å fortape seg i katastrofetenkning når krisen står på. Men selv om virksomheter går konkurs, forsvinner ikke kapitalen. Nye eiere kan overta. Noen bedrifter forsvinner eller nedbemanner, andre starter opp eller ekspanderer. Kanskje må vi lære oss å leve med faren for å bli smittet. Det kan gi varige endringer i sammensetningen av både etterspørselen og produksjonen. Det smerter, men kan også sette fart på innovasjon og nyskaping. Det må gjerne kriser til for å skape endring og noe nytt.

Den østerrikske økonomen Joseph Schumpeter innførte begrepet «kreativ destruksjon». Økonomien «kvitter» seg med gammel teknologi og virksomheter som likevel synger på siste verset. Den moderne, norske økonomien ble bygd opp på ruinene etter bankkrisen fra slutten av 80-tallet. Oljekrisen for noen år siden gjorde at leverandørnæringen fikk flere ben å stå på. Mange begynte å jobbe i andre næringer som lenge hadde skreket etter kvalifisert arbeidskraft.

Coronakrisen har rammet blindt og mange er blitt uskyldig satt i en svært vanskelig situasjon. Dette er ikke en normal krise, men en helsekrise som har truffet noen næringer hardt. Også mange gode bedrifter risikerer å gå overende. Destruksjonen er ikke nødvendigvis «kreativ». Men krisen vil gi endring.

Krisen har satt fokus på sårbarheter i globale verdikjeder. Mange virksomheter vil nå gå gjennom sine verdikjeder og diversifisere sine leveranser. Etter hvert vil flere kanskje også flytte deler av produksjonen hjem. Det kan gi nye arbeidsplasser her hjemme. Turistbedrifter som har satset ensidig på utlendinger, må kanskje vri seg mot hjemmemarkedet. Krisen kan sette varige spor i folks reisevaner, trygghet og «det kjente» kan bli viktigere.

Digitaliseringsrevolusjonen, som skulle bidra til høyere effektivitet, har fått seg et kraftig puff som følge av coronautbruddet. Det er nok ikke bare jeg som vil reise mindre i jobben. Flybransjen vil trolig ikke bli den samme igjen. Men digitaliseringen gir også muligheter for mange. Nye virksomheter vil bli skapt. Flere norske selskaper er i verdenstoppen innen videoteknologi. Med mindre konkurranse om arbeidskraft fra en oljesektor som igjen er blitt rammet, kan slike bedrifter lettere få tak i en av Norges mest manglende goder – kvalifisert arbeidskraft innen IKT. En slik utvikling vil gi Norge flere ben å stå på, samtidig som det øker omstillingen fra en oljetung til en mer digitalisert og grønn økonomi.

Endringer og omstilling er en naturlig del av det økonomiske livet. Kriser bidrar til å sette fart på dem. Økonomien er dynamisk og vil hente seg inn igjen. Norge er godt stilt, med en høyt utdannet befolkning og et omstillingsdyktig næringsliv. Vi vet fortsatt ikke hvor lang den blir, men veien tilbake har begynt.

Kjetil Olsen

Sjeføkonom i Nordea Markets