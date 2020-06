Når kartet ikke stemmer overens med terrenget

Pressekonferanse i Norges Bank, 17. juni 2009:

Støvet har endelig lagt seg etter finanskrisen. Er oljepengebruken for høy? Vil den virke mot sin hensikt? Norges Bank er bekymret. På den siste pressekonferansen før sommerferien i 2009, børster visesentralbanksjef Jan Qvigstad støv av eldre økonomiske teorier:

Sigurd Bjørnestad, journalist Aftenposten: – Finnes det godt empirisk bevis på ricardiansk ekvivalens?

Visesentralbanksjef Qvigstad: – Ehm… Det finnes godt belegg for det i vanlig økonomisk teori at offentlig sektor må gå i balanse på lang sikt. Så hvis du ikke har en slik forankring, så vil folk ha en tendens til å øke sparingen.

Bjørnestad: – Jeg spurte ikke om teorien, men empirien?

Qvigstad: – …

Økonomiske teorier

Det er lett å bli svar skyldig når du blir spurt om det empiriske belegget på en teori skaperen selv ikke trodde så veldig mye på. Opphavsmannen bak teorien er David Ricardo. En av de mest innflytelsesrike klassiske økonomene som var med å forme samfunnsøkonomifaget for vel 200 år siden. Ricardiansk ekvivalens bygger på prinsippet at utgiftene kan ikke være større enn inntektene over tid. Det betyr at statlig låneopptak for å øke velferden må finansieres med økt skatt i fremtiden.

ARTIKKELFORFATTEREN: Jørgen Gudmundsson. Foto: Olav Gram Degnes

Ifølge teorien vil husholdningssektoren forstå det og spare i dag tilsvarende fremtidig skatteøkning. Det vil nøytralisere det statlige tiltaket. Teorien bygger på et sett med strenge kriterier, som gjør at vi ikke kan finne gode empiriske bevis på at teorien stemmer. Men teorien er likefullt relevant for å vurdere bærekraften i finanspolitikken og effekten det vil ha på etterspørsel, selv når økt pengebruk er tæring av oppsparte midler fremfor gjeldsopptak.

This time is different?

I 2009 valgte regjeringen å bruke 132 milliarder kroner av oljefondet (målt i dagens priser). I revidert nasjonalbudsjett i år var planlagt pengebruk 419 milliarder eller 4,2 prosent av fondet. Men hører vi på den politiske debatten er det fortsatt plass til mer gode tiltak, så vi stopper trolig ikke der. Norges Bank reagerte også raskt med å sette styringsrenten til 0 prosent, og der blir de trolig værende en stund. Med andre ord de mest inngripende og det mest offensive tiltakene i fredstid er iverksatt av norske myndigheter for å møte coronakrisen og dens etterspill.

Samtidig er ikke de underliggende utfordringene i norsk økonomi redusert. Regjeringen pekte på særlig tre utfordringer i sist perspektivmelding: en økonomi med lavere vekstevne enn før, dårligere balanse mellom hvor mange som bidrar til fellesfinansierte velferdsordninger og hvor mange som mottar dem, og økt inntektsulikhet. Ikke bli overrasket hvis disse utfordringene har økt. Samtidig vet vi at et lavere rentenivå vil gi lavere fremtidig avkastning på pensjonssparingen din.

Stemmer ikke kartet med terrenget?

Hvordan vil du tilpasse deg denne nye hverdagen? Tror vi at staten må stramme livreima mer, eller tenker vi som Keynes – i det lange løp er vi alle døde uansett. Det kan virke som bolig- og aksjemarkedet har blitt coronafriskt allerede. Har vi glemt alt som heter arbeidsledighet, eldrebølge og fallende produktivitet? Er det på tide å begrave Ricardos tankegods en gang for alle?

En tilnærming kan være å se nærmere på hvorfor og hvordan sparing oppstår. Sparing er inntekt fratrukket dagens forbruk. Rent regnskapsmessig sier vi at sparing er lik investeringer. Investeringen i husholdningssektoren består typisk av real- og finansinvesteringer. Vi sparer altså i bank, børs og bolig. Lånefinansierer du boligkjøpet ditt har du negativ finanssparing, mens du har positiv realsparing.

Vi sparer typisk mer (eller forbruker mindre) når vi opplever at usikkerheten er større, men hvilken type sparing vi velger kan si noe om risikotoleransen vår. For eksempel velger vi nedbetaling av lån i stedet for alle pengene i et aksjeselskap.

Foreløpige tall viser at vi har mer penger på bok, både i bank, børs og bolig. Det kan bety at vi er både langsiktige og rasjonelle. På den andre siden, har vi noe valg gitt de strenge tiltakene som har tvangsbegrenset forbruket?