Permittert betyr ikke oppsagt

ETT STEG VIDERE: Mange virksomheter ser nå at aktiviteten vil bli redusert på mer permanent basis, og at vanskelige beslutninger tvinger seg frem, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Store deler av arbeidslivet i Norge har de siste månedene vært preget av permitteringer og hjemmekontor. De aller fleste virksomheter har allerede lagt feriekabalen, mens det er knyttet stor usikkerhet til bemanningssituasjonen i høst. Blant annet har NHO opplyst at fire av ti bedrifter i oljenæringen venter å måtte nedbemanne.

For å avverge store likviditetsproblemer er permitteringer frem til nå blitt benyttet for å redusere kostnader i en vanskelig tid. De aller fleste arbeidsgivere er likevel klar over at permitteringer kun kan benyttes som et midlertidig tiltak grunnet forbigående arbeidsmangel. Mange virksomheter ser nå at aktiviteten vil bli redusert på mer permanent basis, og at vanskelige beslutninger tvinger seg frem. I overgangen mellom permittering og nedbemanning er det flere forhold arbeidsgivere bør være oppmerksomme på for å sikre saklige prosesser som overholder norsk lov, slik at omstillingsprosessen ikke havner i domstolene.

Lovlig permittering fordrer arbeidsmangel i virksomheten

Virksomheter som allerede har permittert arbeidstagere må løpende ta stilling til om permitteringene skal avsluttes eller videreføres. Lovlig permittering fordrer arbeidsmangel i virksomheten. Dersom dette ikke lenger er tilfellet, skal arbeidstagerne kalles tilbake. Det stilles ikke særlige formkrav i den forbindelse; arbeidsgiver kan gi beskjeden pr. e-post eller telefon, men må gi arbeidstager rimelig tid til å områ seg.

Dersom virksomheten er usikker på om det foreligger arbeidsmangel eller ikke, kan arbeidstagere arbeide i inntil seks uker uten at permitteringen kalles tilbake eller permitteringsperioden avbrytes. Skulle en likevel velge å kalle arbeidstagere tilbake, er det viktig å huske på at reglene om drøftelser, utvelgelse og permitteringsvarsel også må følges for eventuelle nye permitteringer som blir gjennomført.

Dersom arbeidsmangelen i en virksomhet ser ut til å være permanent, foreligger det altså ikke rettslig grunnlag for permittering, men derimot for nedbemanningsprosesser og oppsigelser. Selv om prosessen kun skulle omfatte et fåtall av arbeidstagerne, må arbeidsgiver følge de materielle regler og saksbehandlingskrav som følger av arbeidsmiljøloven og eventuelle tariffavtaler. Dreier det seg om masseoppsigelser – oppsigelser av minst ti arbeidstagere innenfor et tidsrom på 30 dager – påhviler det ytterligere forpliktelser.

Det naturlige startpunktet i en nedbemanningsprosess er at ledelsen vurderer behovet for nedbemanning og eventuelle alternative tiltak. Deretter bør arbeidsgiver, uavhengig av virksomhetens størrelse, drøfte problemstillingen så tidlig som mulig med de tillitsvalgte, herunder mulig omfang på nedbemanningen, utvelgelseskrets og -kriterier samt om det foreligger annet passende arbeid for mulig overtallige arbeidstagere og eventuelle tilbud om sluttpakker. Formell beslutning om nedbemanning treffes etter at drøftelsene med tillitsvalgte er gjennomført, og deretter må arbeidsgiver vurdere hvem som fremstår som overtallige basert på utvelgelseskriteriene virksomheten har besluttet å benytte.

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold krever derfor bredere vurderinger, hvor arbeidstagerens interesser veier tyngre enn ved en beslutning om permittering

Det er viktig å minne om at det ikke er noe automatisk likhetstegn mellom å være permittert og å bli vurdert som overtallig og dermed kunne sies opp fra en stilling med saklig grunn.

Mange virksomheter har ved permitteringsutvelgelsen vært opptatt av å beholde nøkkelpersonell for å sikre kritisk kompetanse i en vanskelig tid. Dermed kan forhold som ansiennitet og sosiale forhold ha kommet noe i bakgrunnen. Permitteringsinstituttet gir rom for denne type prioriteringer, siden arbeidsbortfallet da er midlertidig. I forbindelse med en nedbemanning mister imidlertid arbeidstager jobben på permanent basis, og arbeidsgivers handlingsrom er derfor mer snevert. Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold krever derfor bredere vurderinger, hvor arbeidstagerens interesser veier tyngre enn ved en beslutning om permittering. Norske virksomheter som i dag forbereder og gjennomfører nedbemanningsprosesser må derfor huske at ordet «permittert» ikke kan oversettes til «oppsagt».

