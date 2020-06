PFU uttaler

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Finansavisen publisert på nett og papir. Artikkelen

handlet om at det statseide selskapet Mesta hadde tapt 230 millioner kroner på dårlige

avtaler, og har byttet ledelse. Den nye sjefen ble intervjuet og forklarte tapet med at tidligere

ledelse tok for stor risiko og hadde «regnet seg bort». I artikkelen ble den tidligere sjefen

omtalt som en som skulle bli statens ryddegutt i selskapet, men som i stedet leverte

underskudd. Forsiden i papiravisen omtalte tapet som «Regnefeil til 230 mill.».

Klager er den tidligere sjefen i Mesta. Han mener artikkelen inneholder sterke negative

karakteristikker av hans ledelse av selskapet, som både er uriktige og tendensiøse, og at han

burde fått muligheten til å kommentere disse før publiseringen. Han mener publiseringen

bryter med Vær Varsom-plakatens paragraf 4.14.

Finansavisen avviser brudd på god presseskikk og mener klager ikke utsettes for sterke

beskyldninger, og at det derfor ikke var nødvendig å kontakte ham før publisering. Avisen

peker også på at det ikke på noe punkt i artikkelen blir hevdet at det er klager selv som har

gjort regnefeilen.

Samtidig erkjenner man det er åpenbart at tidligere leder har poenger som kunne og burde

vært formidlet til leserne, og at det hadde gitt et utfyllende bilde både av saken og selskapets

økonomiske situasjon.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis slå fast at det er berettiget å sette søkelys på

hvordan et statlig eid storselskap drives. Etter et lederskifte er det relevant å få ny leders

vurdering av situasjonen for selskapet. I dette tilfellet innebar det en kritikk av tidligere

leder. En toppleder må finne seg i å få søkelyset rettet mot seg, inkludert å bli omtalt med

navn og bilde, selv om det er forståelig at det kan være belastende å bli oppfattet som

syndebukk.

Slik PFU ser det må det være rom for kritiske vurderinger, uten at de utløser et krav om

samtidig imøtegåelse. Tilsvarsrett vil være tilstrekkelig.

I dette tilfellet blir imidlertid kritikken konkret og etterprøvbar når ny leder hevder at

selskapet under tidligere leder «regnet seg bort» når nye avtaler skulle inngås. Finansavisen

forsterker denne påstanden med en tittel på forsiden av papiravisen som konstaterer

«Regnefeil til 230 mill.».

På denne bakgrunn mener PFU at Finansavisen skulle tatt kontakt med klager før

publisering. Utvalget vil, på generelt grunnlag, minne om at mediene gjennom en samtidig

imøtegåelse også sikrer publiseringen god kildebredde.

Finansavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 27. mai 2020

Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku, Liv Ekeberg

DISSENS:

Disse medlemmene er enig i at det fremsettes sterke påstander av faktisk art i publiseringen,

men mener at disse påstandene i større grad rettes mot selskapet enn mot klager, og

registrerer at den nye toppsjefen uttaler seg på selskapets vegne i artikkelen. Under tvil har

disse medlemmene kommet til at plikten til foreleggelse og innhenting av imøtegåelse etter

VVP 4.14 dermed ikke er utløst for klagers del.

Disse medlemmene legger også til grunn at det hadde vært klargjørende for leseren og gitt

en bedre balanse i artikkelen, om den tidligere sjefen hadde fått anledning til å uttale seg.

Etter en samlet vurdering mener utvalgets mindretall at Finansavisen ikke har brutt god

presseskikk.

Oslo 27. mai 2020

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Øyvind Kvalnes