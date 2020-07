Deling av persondata – en mulighet eller en trussel?

Er blitt bedre: Men også Skatteetaten har et potensial for deling av data, skriver artikkelforfatteren.

Det har vært mye fokus rundt deling av pasientdata den siste tiden. NRK skrev nylig om Helge, en pasient på Ullevål sykehus, som opplevde at sensitive persondata ble lekket på sykehusets nettsider etter en fedmeoperasjon. Listen er lang over andre som har vært utsatt for lignende.

Utfordringene oppstår ofte når institusjoner har behov for å dele informasjon, men hvor det i prosessen går galt fordi systemene ikke er tilrettelagt for datadeling på en måte som beskytter personvern. Betyr dette at datadelingen alltid medfører risiko eller finnes det løsninger?

Helt grunnleggende i tanken rundt digitale tjenester er det EU kaller «Once-only principle» eller «bare en gang-prinsippet» på norsk. Myndighetene skal ikke måtte spørre befolkningen om informasjon de har fått fra før.

Et godt eksempel på dette i Norge er skattemeldingen vår. Mens selvangivelsen for noen år siden var et skjema vi måtte fylle ut selv, er den nå forhåndsutfylt. Skatteetaten trenger ikke å spørre om informasjon den allerede har. I stedet kan vi logge oss inn for å sjekke at informasjonen stemmer og endre dersom noe mangler. Dette er hverdagsdigitalisering på sitt beste.

Coronasituasjonen har tydeliggjort hvor viktig det er å ha gode løsninger for tilgang til persondata. Vi innbyggere har alltid blitt oppfordret til å ta med oss oversikt over egne medisiner når vi oppsøker sykehus. Da coronakrisen var på sitt verste, ble denne oppfordringen aktualisert på nytt. Dette fordi lovverket hindrer kommune og stat å dele opplysninger på tvers, stikk i strid med både pasientsikkerhet og «en gang-prinsippet».

Når vi gir helseopplysninger til fastlegen som jobber i kommunen, kan det virke uforståelig at denne informasjonen ikke skal være tilgjengelig for statlige sykehus. Samtidig må vi være sikre på at informasjonen vi deler ikke utgjør en risiko og kommer på avveie. Derfor er det viktig at vi finner en felles løsning, da dagens situasjon ikke er optimal for noen parter.

Norge var tidligere et av landene som var best på deling av data i verden. I nyere tid har dette imidlertid endret seg og Norge ligger i dag litt over gjennomsnittet på OECD`s OURdata-indeks. Utredningen «Deling av data» (Difi 2018) anbefaler en smidig tilnærming hvor både forvaltningen og næringslivet prøver og feiler for å skape nye verdier.

Målene i Stortingsmeldingen «en innbygger – en journal» tilsier at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til våre helsedata og at dataene skal være tilgjengelige for både forskning og kartlegging. Som innbyggere skal vi ha enkel og sikker tilgang på digitale tjenester.

Nå bygges det opp et ressurssenter under Digitaliseringsdirektoratet som ser på roller og ansvar ved deling av data. Det er viktig at balansen mellom teknologi og lover harmoniserer, slik at det ikke oppstår motsetninger mellom ulike verktøy. Det finnes mange eksempler på det i dag. For eksempel er det en utfordring at hvert departement har ansvar for «sine» lover og forskrifter.

Det er også viktig å se på hvem som skal ta kostnadene for deling av data. I dag er det få insentiver til å være proaktiv. For eksempel sitter Skatteetaten med inntektsdata som kan benyttes i ulike innbyggertjenester, for eksempel vederlagsberegning for sykehjemsplasser. Hvilket initiativ har Skatteetaten til å dele disse dataene som sykehjemmene i kommunene får gevinstene for? Og hvem har ansvaret hvis grunnlaget er feil?

Det er mange fordeler og synergier ved datadeling. Vi trenger samhandling på tvers for å løse utfordringen for å harmonisere lover og regler, og vi trenger politisk vedtak for å sikre ansvar og finansiering av prosjektet.

Ingvild Araldsen Blom

leder for offentlig sektor i Capgemini