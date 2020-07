På tide å bruke smarttelefonen til noe smart?

UFORLØST POTENSIAL: Det er ikke mange andre områder hvor en bedrift hadde akseptert å betale flere tusen kroner for et verktøy hvis en dings til noen hundrelapper gjør samme nytten, skriver artikkelforfatteren. Foto: Dreamstime

Tidsskriftet Wired kunne nylig fortelle historien om det japanske farmasiselskapet Takeda, som skulle starte utprøving av en lovende behandling mot Covid-19. Med antallet smittetilfeller i hurtig vekst, bestemte de seg for å benytte programvare som automatiserte noen oppgaver. Dermed var forberedelsene unnagjort på noen få dager istedenfor flere uker. Selskapet vil nå gi noen tusen av sine ansatte opplæring i selv å programmere enkle «roboter» slik at de kan utføre rutineoppgaver automatisk – med potensial for å automatisere bort 4,6 millioner timer med (veldig kjedelig) kontorarbeid årlig.

Erik Haugen. Foto: Techstep

De gode nyhetene er at sånne grep ikke nødvendigvis er dyre å gjøre, og ikke må man programmere roboter, heller. «Alle» nordmenn har en smarttelefon nå, og mange sier de knapt kan klare seg uten. Men med unntak av e-post og kanskje en reiseregningsapp eller lignende, legger de færreste arbeidsgivere til rette for at de ansatte i jobbsammenheng bruker den til noe de ikke kunne gjort med en Nokia 8210.

Det er ikke mange andre områder hvor en bedrift hadde akseptert å betale flere tusen kroner for et verktøy hvis en dings til noen hundrelapper gjør samme nytten. Poenget her er IKKE at selskaper bør skrote mobilparken sin, men at dagens telefoner kan gjøre veldig mye mer enn bedriftene legger opp til å gjøre med dem. Her er det altså mye merverdi å hente ut.

La meg nevne ett eksempel: Et nordisk flyselskap har utstyrt pilotene sine med hver sin iPad. Grunntanken var å erstatte over førti kilo med brukermanualer, sjekklister og sikkerhetshåndbøker, men det åpnet samtidig døren til et univers av digitale muligheter. Ved å utnytte kraften i teknologien kan pilotene nå gjennomføre sine pre-flight checks betydelig raskere, og de kan også benytte oppdaterte værmeldinger til å optimalisere drivstoffbruken – for bare å nevne to i en rekke av stadig flere grep selskapet har kunnet ta. Det er digitalisering!

Vårens hjemmekontorbølge har gitt mange selskaper mye å tenke på. Lærdommen fra denne tiden må imidlertid ikke bare være å gi de ansatte en god laptop med Microsoft Teams og et godt så de kan jobbe hjemmefra. Det er ikke digitalisering, og det gjør ikke butikkbetjeningen, produksjonsarbeideren eller ingeniøren mer effektiv.

Nettopp den nyvinningen som felte Nokia ligger nå bokstavelig talt i hendene på alle dine ansatte

Håpet mitt er at bedrifter heller vil fokusere på å endre sine arbeidsprosesser slik at ansatte kan utføre oppgavene sine så effektivt som overhodet mulig, uansett hvor de er. Da styrkes nemlig også bedriftens konkurransekraft samtidig.

Sikkerhet er naturligvis en utfordring, men bedrifter som løser den utfordringen ved å unngå ny teknologi, er kun garantert at de vil bli fullstendig forbikjørt.

Apropos forbikjørt; det var ikke tilfeldig at jeg nevnte Nokia. Det finske industrieventyret er blitt et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå når et selskap ikke tar konkurrerende innovasjon og teknologiske nyvinninger på alvor. Nettopp den nyvinningen som felte Nokia ligger nå bokstavelig talt i hendene på alle dine ansatte – og det er gjerne du som betaler for den. Kanskje på tide å få litt merverdi ut av den investeringen og bruke smarttelefonen til noe... smart?

Erik Haugen

Salgs- og markedsdirektør i Techstep