John Markus Lervik: – Industrien trenger deg

INDUSTRI FREMFOR BIG TECH: Industrien bør være et sted nyutdannede kan ta i bruk den nyeste teknologien, og hvor de kan utrette mest mulig for å kutte klimautslipp og skape lønnsomme, bærekraftige bedrifter.

Det er ikke bare stas å bli ferdig med studiene i 2020. Coronaviruspandemien gjorde vårsemesteret til et stort antiklimaks. Ikke bare måtte studentene gjøre seg ferdig med studiene i isolasjon, men selve feiringen måtte også gjennomføres digitalt. Nå går de inn i et arbeidsmarked hvor de skal konkurrere mot hundretusenvis av arbeidsløse og permitterte.

De seneste månedene har også vært en usikker tid for arbeidsgivere, blant annet for oss i industrien. Industrielle bedrifter har allerede en massiv, langsiktig oppgave foran seg med å omstille seg for å bli en del av løsningen på klimakrisen. I tillegg kom den umiddelbare økonomiske krisen utløst av pandemien.

For at disse bedriftene først skal komme seg på beina igjen, og så bli en del av det grønne skiftet, trenger de mer enn bare skatteletter og kontantstøtte. Bedriftene trenger nye ideer og talenter som kan hjelpe de ta i bruk ny teknologi og fundamentalt omforme virksomheten.

Her har vi en situasjon som kan gagne begge parter. Så når nyutdannede leter etter en karrière hvor de kan ta i bruk den nyeste teknologien, og hvor de kan utrette mest mulig for å kutte klimautslipp og skape lønnsomme, bærekraftige bedrifter, bør anbefalingen komme høyt og tydelig: hva med industrien?

For de som er på vei inn i arbeidsmarkedet, fremstår industrien som like fossil som det som hentes opp fra bakken. For eksempel er rundt to tredjedeler av dagens tenåringer, som snart tar steget inn i arbeidsmarkedet, negativt innstilt til en karriere i olje- og gassbransjen, ifølge en undersøkelse fra Ernst & Young. Dette er enda lavere oppslutning enn blant millenniumsgenerasjonen.

Det er mange grunner til at Generasjon Z ikke har bransjer som olje og gass som førstevalg. Klimakrisen troner øverst på listen, men vi som jobber innenfor industrien, må innrømme at vi ikke har gjort nok for å markedsføre oss til de ypperste IT-talentene. Industrien har lenge manglet mangfold. Den har ikke vært flink nok til å løfte frem unge, fremadstormende ledere. Den har brukt gammel teknologi og utdaterte rekrutteringsstrategier.

Da kommer det kanskje ikke som en overraskelse når mange kodere, ingeniører, produktutviklere og andre velger Big Tech, som setter de i arbeid med å skape nye algoritmer som får folk til å bruke, dele og kjøpe mer. Eller når et par år til innenfor akademia virker tryggere enn å satse i et usikkert arbeidsmarked. Hvis vi skal bygge neste generasjons industrieventyr her i Norge, må vi snu denne trenden. Da må vi snakke om de store utfordringene, og om hvordan de yngre generasjonene er nøkkelen til å løse de.

Denne våren har vi hatt god tid for oss selv for å reflektere over hvordan samfunnet er bygget opp. Det har fått oss til å stille både små og store spørsmål, fra om vi virkelig trenger å reise like mye som vi har gjort, til hvordan vi sørger for at utslippskuttene vi så da verden var nedstengt kun er begynnelsen på et større omstilling.

Dette er spørsmål som appellerer til millenniumsgenerasjonen og Generasjon Z, de mest sosialt og miljømessig bevisste noensinne. De brenner for å skape en grønnere, mer rettferdig verden. Når de står foran et av sine største veivalg, altså sin første jobb, må industrien sørge for at et skritt i vår retning ikke fremstår som det første inn i en blindgate.

Industrien må bli en tydeligere del av debatten. Som en del av det, må vi snakke mer om mulighetene som en karriere i industrien kan tilby.

For det første: vi har teknologien. Fremtidens industrielle bedrifter kommer ikke til å defineres bare av pumper og ventiler, men også av kunstig intelligens og roboter. Det vil alltid være muligheter i industrien til å leke med store maskiner, men vi må bli flinkere til å snakke om teknologien som gjør at disse maskinene produserer på en smartere og renere måte.

For det andre: vi har endringsviljen. Industrielle bedrifter over hele verden har forpliktet seg til kraftige utslippskutt i løpet av de neste årene. Dette er ikke PR-stunt, men løfter til de yngre generasjonene, og en invitasjon til å hjelpe oss med å oppnå målene.

For det tredje: vi har potensialet. Industrien skaper energien som gjør elektrifiseringen av samfunnet mulig, avanserte komponenter som tas i bruk i andre bedrifter og næringer, og skatteinntekter som styrker velferdssamfunnet.

Årets nyutdannede studenter, og kullene som kommer senere, leter etter en karrière som gir mening. For å sikre oss de største talentene, må vi sende en klar beskjed: vurder en karrière i industrien. Det er der du vil kunne ha størst mulig innvirkning.

John Markus Lervik

Adm. direktør i Cognite