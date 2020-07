Enklere å bygge, oppgradere og forbedre bolig

Gjennom syv år i regjering har vi gjort det både enklere og billigere å bygge på egen eiendom. Nå trapper vi opp arbeidet.

For de aller fleste, er det å kjøpe bolig den største og viktigste investeringen man gjør i løpet av livet. Dessverre opplever mange at prosessen for å bygge, oppgradere eller forbedre boligen er langvarig, komplisert og dyr. Vi er derfor i full gang med å forenkle og modernisere plan- og bygningsloven med mål om å gjøre bygging enklere og prosessene mindre frustrerende.

Enklere planprosess

Første tiltak var å gjøre planprosessen enklere. Vi får fart på boligbyggingen ved å behandle saker på en raskere og mer effektiv måte – og avklare mest mulig tidlig i planprosessen og på lokalt nivå. Regjeringen har også sørget for å styrke lokaldemokratiet ved å gi kommunene mulighet til å gjøre flere planendringer uten full planbehandling.

Vi har videre innført tiltak som gjør at innsigelser bare skal fremmes når det har betydning for nasjonale eller viktige regionale interesser, og innført krav om at statlige innsigelser må samordnes.

Sømløs saksbehandling

For å redusere mengden papirer og søknader har vi gjennomført en rekke tiltak for enklere og mer sømløs saksbehandling. Plandata gjøres nå tilgjengelig digitalt i mange kommuner, og mange er i ferd med å ta i bruk ePlansak for å få mer enhetlig og raskere planbehandling.

En rekke tiltak for å utvikle en heldigital byggesaksprosess er også gjennomført, noe som blant annet gjør det mulig å sende nabovarsler digitalt og å automatisk kontrollere de digitale byggesøknadene før de sendes inn. Målet er at alle kommuner skal ta i bruk løsningen innen 2025. Med gode digitale løsninger på plass, både for søker og saksbehandler, får vi mer likebehandling og raskere og billigere prosesser for innbyggere, næringsliv og kommuner.

Fjernet byggekrav

Men de største forenklingene går på selve byggingen. Vi har fjernet tilgjengelighetskrav for halvparten av de minste leilighetene for å redusere byggekostnadene. Vi har fjernet kravet om søknadsplikt og gebyr for mindre garasjer og uthus, og vi har gitt større mulighet for å bruke strøm til oppvarming i vanlige hus. I 2018 laget vi også mer fleksible energiregler for laftede fritidsboliger. Endringene vi gjorde i TEK17, har redusert byggekostnadene med rundt 100 000 kroner per bolig.

Arbeidet med å gjøre hverdagen enklere for folk som vil bygge, oppgradere eller forbedre boligen sin og uteområdene sine fortsetter med full styrke. I juni i år foreslo regjeringen også at det skal bli mulig å bygge større terrasser uten å søke om det. Forutsetningen er at den ikke er overbygd, ikke strekker seg lenger fra husvegg enn fire meter og at terrassen ikke er høyere enn én meter over planert terreng. Terrasser skal heller ikke lenger regnes med i eiendommens utnyttingsgrad. Dette gjør det mulig for dem som allerede har en fullt utnyttet tomt, å bygge en uteplass på en enklere og billigere måte.

Regjeringen vil også åpne for at man kan sette opp et tilbygg på 15 kvadratmeter uten å søke. Dette kan være mindre tilbygg med bad eller et tilbygg som gir et større kjøkken eller et ekstra soverom. Forslagene vil gjøre det billigere og enklere for folk å oppgradere og forbedre boligen sin og uteområdene sine. Samtidig slipper kommunen å behandle mange små byggesaker.

I sum gjør forenklingene at det er enklere og billigere å planlegge, søke om og gjennomføre byggeprosjekter. På den måten bidrar vi til at folk kan gjøre boligen sin enda bedre og tilpasset sine behov – uten lange, dyre og krevende søknadsprosesser.

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)