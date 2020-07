Moderne nettleie er nødvendig for grønn omstilling

Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber trekker frem tre «fakta» om elbillading i sitt debattinnlegg i Finansavisen 13. juli som han mener viser at NVE tar feil angående moderne nettleie. Aksnes tar grundig feil.

Elbiler, elektrifisering av transport og solceller på tak er viktige deler av det grønne skiftet. Vi trenger også rammevilkår som legger til rette for at dette kan skje på en god måte, uten at vi bygger for dyr infrastruktur.

Hvis vi trekker for mye strøm gjennom strømnettet samtidig, må vi bygge mer nett. Det er dyrt og konfliktfylt

Derfor er det skuffende når Aksnes skriver at NVE benytter elbiltrenden som et «påskudd for å innføre straffebøter». Moderne nettleie er en mye viktigere sak enn å bli gjenstand for den typen polemikk. Formålet med moderne nettleie er å bidra til en rettferdig, grønn omstilling og å legge til rette for at vi alle kan bidra til å kutte klimagassutslipp.

Kristin H. Lind, direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka/Energi Norge

Regning bør tilsvare kostnad

Omtrent halvparten av energien vi bruker i Norge i dag kommer fra fossile energibærere. Om 50 år eller tidligere vil dette være erstattet av fornybar energi, og mye av den energien vil fortsatt leveres gjennom strømnettet. Infrastrukturen må utvikle seg i takt med teknologiutviklingen og i samspill med kundene, uten å koste for mye. Hvis strømnettet er for dyrt, får vi mindre grønn omstilling og mer klimagassutslipp.

Per Arne Vada, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge Foto: Caroline Roka/Energi Norge

Nettleien dekker kostnadene for utvikling, drift og vedlikehold av strømnettet. Kundens regning bør tilsvare kostnaden han eller hun påfører strømnettet, enten vedkommende har elbil eller ikke. Hvis de som påfører kostnader ikke betaler, da må andre gjøre det. Dagens nettleie reflekterer ikke kostnaden riktig for kundene.

Hvis vi trekker for mye strøm gjennom strømnettet samtidig, må vi bygge mer nett. Det er dyrt og konfliktfylt, og det er ofte best om vi unngår det. Vi kan heller bruke kundenes fleksibilitet; styre elbillading, batterier, varmtvannsbereder, solceller og så videre. For å oppnå det må det lønne seg for kundene å styre sitt eget forbruk, slik at de også vil bidra til at vi når målene våre. Så finner vi en fin balanse mellom å bygge nett når vi må og bruke andre tiltak når vi kan. Det er det som blir billigst for samfunnet og kundene på sikt. Det oppnår vi med moderne nettleie.

Kan neppe ekstrapolere

Sannsynligvis er analysen til Tibber gjort på bakgrunn av ladesesjonene til deres egne kunder. Tibbers kunder har tilgang til gode løsninger for styring av elbillading. Derfor kan man forvente at Tibbers kunder lader på en god måte. Sånn sett er det at 1 av 4 lader på feil tid kanskje ikke det beste utgangspunktet. Det er lite sannsynlig at analysen kan ekstrapoleres til all elbillading i Norge, all den tid de fleste forbrukere ikke er kunder av Tibber.

Moderne nettleie er ikke laget for å «fikse elbilproblemet», ei heller for å straffe dem som vil ha solceller på taket sitt. Moderne nettleie skal løse en mye større og mer kompleks utfordring enn som så. Moderne nettleie skal hjelpe oss med å utvikle samfunnskritisk infrastruktur over lang tid, slik at vi kan gjennomføre en grønn omstilling og kutte klimagassutslipp. Det burde Tibber også jobbe for.

Kristin H. Lind, direktør i Energi Norge

Per Arne Vada, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge