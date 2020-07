Ta utbyttesvina

UTSKJELT: Sosialister har en merkelig mangel på forståelse for nødvendigheten av utbytter, skriver artikkelforfatteren. Her Stein Erik Hagen.

Sosialister har en merkelig mangel på forståelse for nødvendigheten av utbytter. I deres verden «tas» utbytter av forhatte rikinger som Hagen, Røkke og Stordalen. Glemt er at samtlige 3 i prosessen med selv å bli rike, også har skapt tusenvis av arbeidsplasser og milliarder i skatteinntekter for staten.

Disse ekstremtilfellene er ikke typiske utbyttemottagere. De er unntakene som bekrefter hovedregelen. Å bygge politiske utspill på en karikert virkelighetsoppfatning, er et farlig spill.

En noe mindre karikert virkelighetsoppfatning ville vært å foretrekke

Aksjonærer låner egne midler til bedrifter i form av aksjekapital, med full risiko for tap. Det er ingen garanti for kursstigning. Kapitalen skal selvsagt forrentes, risikoviljen må belønnes. Utbytte er ikke noe man «tar», men en betaling for lån av kapital.

Det har formodningen for seg at bedriftene selv er langt bedre skikket til å vurdere hva man til enhver tid kan og bør utbetale i utbytter enn PR-kåte sosialister med begrenset kunnskap og erfaring om det private næringsliv.

Det er 400.000 private aksjeeiere i Norge. Gjennomsnittsbeholdningen er cirka 200.000 kroner. Med dagens utbyttenivåer, er man heldig om man kan innkassere 10.000 i årlig utbytte. Er dette virkelig noe å hisse seg opp over? Noen har selvsagt mer, og får derfor et hyggelig tilskudd til pensjoner og andre inntekter. Enda flere, rundt 1,5 millioner nordmenn, sparer i aksjefond. Her mottar fondene utbytter på vegne av småsparerne og reinvesterer på deres vegne.

Institusjonelle investorer (pensjonskasser, forsikringsselskaper, banker og andre) mottar utbytter på vegne av sine medlemmer og kunder. Den norske stat er antagelig selv landets største utbyttemottager, både gjennom direkte eie i en rekke selskaper på Oslo Børs og gjennom Folketrygdfondet og Oljefondet. Staten forsyner seg i tillegg med skatt på alle andres utbytter. En betydelig utbyttestrøm kommer på denne måten hele folket til gode, gjennom statens forvaltning av landets ressurser.

Men utbytter er altså usosialt og vekker sosialistenes harme. En noe mindre karikert virkelighetsoppfatning ville vært å foretrekke.

