Salesforce-topp: – Hvordan skape tillit til kunstig intelligens?

De fleste av oss bruker kunstig intelligens allerede, uten at vi tenker over det, som når telefonen minner oss på gjøremål, eller netthandelsappen foreslår hva vi trenger i butikken.

For bedrifter og offentlig virksomhet gir kunstig intelligens og maskinlæring store muligheter for ny innsikt og forenkling av prosesser. Dette ser også myndighetene, og i januar kom regjeringen med en nasjonal strategi for kunstig intelligens, hvor den anerkjenner at teknologien vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen, forbedring av offentlige tjenester og bedrifters verdiskapning. Strategien omfatter blant annet syv etiske prinsipper for bruk av kunstig intelligens i Norge. EU har også varslet at de vil komme med et lovverk som skal regulere kunstig intelligens.

Per Haakon Lomsdalen. Foto: Salesforece

Tre samfunnsgoder med kunstig intelligens:

Teknologi blir tilgjengelig for flere. Brukervennlige, stemmestyrte teknologier gjør det mulig for eldre eller lite teknologikyndige å bruke teknologi og å være på nett. Undersøkelser Salesforce har gjort, viser at 75 prosent mener stemmeteknologi og chatbots endrer deres tilnærming til kundene. Teknologien integreres i apper, slik at det blir enklere for mennesker med ulik bakgrunn å bruke produkter eller tjenester. Dette er teknologi som også det offentlige kan bruke når de leverer tjenester til befolkningen. Raskere utvikling av medisin og vaksiner. Medisinutvikling tar ofte svært lang tid, noe coronaviruset har tydeliggjort. I disse dager bruker forskerne kunstig intelligens og maskinlæringsalgoritmer for å gå gjennom enorme mengder litteratur og kilder om viruset for å finne fellestrekk og ulikheter, vurdere egnede medisiner, foreslå medisiner for klinisk testing, og utvikle en fungerende vaksine. For bare noen år siden, kunne dette arbeidet tatt enda lenger tid enn det gjør i dag. Tilrettelegging av undervisning. Kunstig intelligens kan for eksempel gjenkjenne gjentakende feil når elevene gjør oppgaver. Dermed kan læreren oppdage hull i kunnskap eller ferdigheter, og sørge for undervisningsopplegg som er bedre tilrettelagt for elevene.

Vi som driver med utvikling av løsninger med kunstig intelligens må jobbe sammen med myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre bedrifter for å sikre at vi bygger systemene på regler og verdier som gjør at folk kan ha tillit til dem

Myndighetene er tydelige på at de ønsker at slik teknologi skal brukes, men innen riktige rammer. Vi som driver med utvikling av løsninger med kunstig intelligens må jobbe sammen med myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre bedrifter for å sikre at vi bygger systemene på regler og verdier som gjør at folk kan ha tillit til dem. Det er en forutsetning for at teknologien skal komme samfunnet til gode.

Per Haakon Lomsdalen

Adm. direktør i Salesforce Norge