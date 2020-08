Maktdemonstrasjon i strandsonen

Vi er vitne til at politikere gjør alt for å avhjelpe utbyggere med tilsynelatende umettelig markeringsbehov for nedbygging av strandsonen. Det er bekymrende at vårt øverste organ i forvaltningen ikke evner å beskytte strandsonen og allemannsretten på en god måte.

Det oppleves som at regjeringen ikke forstår at deres oppgave er å gjøre en jobb som er til det beste for fellesskapet. Det oppleves som de bevisst utfører sin jobb stikk i strid med intensjonen i allemannsretten som ble lovfestet i 1957. Derfor er det naturlig å stille kritiske spørsmål om Høyre-statsråd Nikolai Astrup er en del av en usunn politisk maktelite som har sin livsnerve i pengesterke utbyggere, når han 2. juli signerer et vedtak som gir over 93 prosents okkupasjon av strandsonen på Flekkerøy. Han trosset både Fylkesmannen og Miljøverndirektoratet, som var imot.

Per Asle Madsen. Foto: Resvik Foto

«Rettigheten i strandsonen er et gratis fellesgode som er en del av den norske kulturarven», skriver regjeringen på sine nettsider. Likevel har Astrup ubegripelig nok nettopp foreslått en lovendring som vil gjøre det enda enklere å få dispensasjon fra det gjeldende byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen på Sørlandet. Forslaget vitner i seg selv om total mangel på forståelse for viktigheten av allemannsretten og strandsoneloven og hvor «skoen» trykker.

Det virker som om Astrup og Høyre synes det er viktigere å tilfredsstille noen få private utbyggere enn folk flest, som får et stadig mindre areal langs kysten på Sørlandet til rådighet. Mange av dispensasjonene kommunene hittil har gitt for bygging i strandsonen, oppfyller trolig heller ikke lovens krav til rettslige vilkår. Løsningen for regjeringen er altså å fjerne vilkårene, fremfor å sørge for at kommunene følger loven, og det til tross for at 83 prosent av befolkningen ikke ønsker mer utbygging i strandsonen, ifølge en undersøkelse gjort av Norsk friluftsliv.

Opplevelsen er at enkelte får bryte reglene nærmeste fritt i Kristiansand

Så hvem handler Astrup på vegne av? Det blir grobunn for spekulasjoner når de politiske hjelperne til utbyggeren i Kristiansand ikke ønsket flere forhandlinger med Fylkesmannen. De ønsket saken direkte oversendt departementet Nikolai Astrup leder for endelig avgjørelse – et departement som tidligere Kristiansand-ordfører Harald Furre var statssekretær i. Samme person behandlet saken i Kristiansand bystyre.

STRID OM 100-METERSBELTET: Løsningen for regjeringen er altså å fjerne vilkårene, fremfor å sørge for at kommunene følger loven, skriver artikkelforfatteren. Her fra Reine i Lofoten. Illustrasjonsfoto: Dreamstime

Opplevelsen er at enkelte får bryte reglene nærmeste fritt i Kristiansand. Det blir legitimt å stille spørsmål om loven er lik for alle når et ektepar innenfor samme område på Flekkerøy fikk avslag på å utvide altanen sin med noen få kvadratmeter, med begrunnelse i strandsoneloven. Når pengesterke utbyggere ønsker å bygge enda nærmere sjøkanten rett foran huset til ekteparet, starter forvaltningen en enorm innsats for å avhjelpe utbyggeren. Det er svært uheldig at statsråden og Høyre medvirker til å legitimere en slik usunn forskjellsbehandling.

Ifølge en undersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og IKT er tilliten til norske toppolitikere på et bunnivå, og diskusjonen om kameraderi og korrupsjon er høyst levende blant folk. Vårt demokrati er ikke tjent med at markeringsbehovet til statsråd Astrup skal senke tilliten ytterligere.

Per Asle Madsen

Leder av Skålevik vel