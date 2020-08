Om å skyte på pianisten

I Finansavisen torsdag 30. juli fremmer advokat Håvar Wiik en rekke feilaktige påstander i tillegg til beskyldninger mot styret og enkelte av aksjonærene i Bogstadveien 30 Byggeselskap. Samtidig har han varslet søksmål mot selskapet.

I Finansavisen 1. august omtales også advokat Wiiks klient Baker Brun, som er aksjonær og har lokaler i Bogstadveien 30. Her hevdes det at Baker Brun i 2016 vant en rettssak mot Bogstadveien 30 Byggeselskap, at «dommen var krystallklar» og at Baker Brun ikke skulle betale markedsleie. Faktum er at saken ble anket og partene inngikk forlik i 2017, noe som ikke nevnes.

Advokat Wiiks gjentatte angrep preges av hans manglende respekt for fakta og gjeldende lovgivning.

Kjernen i saken er om Bogstadveien 30 Byggeselskap er et boligaksjeselskap eller et normalt aksjeselskap. Styret i selskapet følger norsk lov. og dette er ifølge advokat Wiik «et forsøk på å dekke over de bakenforliggende økonomiske realiteter». Styret følger norsk lov for å ivareta samtlige aksjonærers interesser og for å unngå straffeansvar.

Oslo tingrett tok stilling til dette spørsmålet i en dom datert 16. august 2018. Tingretten skriver: «Retten legger etter dette til grunn at et aksjeselskap må ha som hovedformål å skaffe bolig til aksjeeierne, for at aksjelovens regler skal suppleres med enkelte bestemmelser i burettslagslova. Etter rettens vurdering er ikke dette hovedformålet for AS Bogstadveien 30 Byggeselskap». Per i dag eier aksjonærer som også bor i gården rundt 12 prosent av aksjene og disponerer omkring 9 prosent av arealet.

Det er lovgiver, og ikke styret i Bogstadveien 30 Byggeselskap, som eventuelt må gjøre endringer

Skatt Øst konkluderer på samme måte 10. april 2019, og påpeker at: «Når det gjelder leie til selskapet legger skattekontoret til grunn at denne må være på armlengdes vilkår (markedsleie)». Wiik tar feil når han hevder at Skatt Øst tidligere har konkludert med at det er forsvarlig å vurdere selskapet som et boligselskap. Før uttalelsen som konkluderte med at selskapet ikke er et boligselskap kom i april 2019 ønsket Skatt Øst ikke å ta stilling til konkrete skattemessige spørsmål i saken.

Når selskapet er et ordinært aksjeselskap er norsk rett klar og uten forbehold. Enhver fordel som gis til selskapets aksjonærer, som for eksempel en leie som er betydelig lavere enn markedsleie, er skattepliktig utbytte. Dette er påpekt av selskapets revisor. Når selskapet, som i dette tilfelle, heller ikke overholder vilkårene for utbytte er det også ulovlig etter aksjeloven og kan være straffbart.

Et ansvarlig styre har en plikt til å innrette seg etter norsk lov, selv om resultatet for både store og små aksjonærer i dette tilfelle er svært uheldig.

Advokat Wiiks anførsler blir som å skyte på pianisten og ikke komponisten. Det er lovgiver, og ikke styret i Bogstadveien 30 Byggeselskap, som eventuelt må gjøre endringer.

Styret i Bogstadveien 30 Byggeselskap