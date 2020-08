Bærekraftig bruk av strandsonen

I Finansavisen 30. juli hevder leder av Skålevik vel, Per Asle Madsen, at private utbyggere tilgodeses foran folk flest når jeg gir grønt lys for et småbåtanlegg i Skålevik på Flekkerøy i Kristiansand kommune. Det er ikke riktig.

I over 50 år har det vært byggeforbud i strandsonen. Målet har vært å skjerme vår felles kystlinje fra massiv utbygging og ivareta hensynet til allmenn ferdsel, friluftsliv, naturvern, kulturminner og biologisk mangfold.

Regjeringen vil at byggeforbudet i strandsonen skal bestå. Samtidig erkjenner vi at Norge er et langstrakt land med ulike muligheter og utfordringer i ulike deler av landet. Langs Oslofjorden og store deler av Sørlandet er det for eksempel et stort utbyggingspress i strandsonen, mens andre steder i landet har mye ubebygd strandsone som er viktig for aktivitet og utvikling i distriktene. Innenfor statens strenge retningslinjer, er kommunene godt i stand til å forvalte strandsonen lokalt.

Dette er bakgrunnen for at kommunene utenfor pressområdene kan planlegge for utbygging i strandsonen dersom hensynene til natur, ferdsel og allmenne interesser ivaretas. Bygging langs sjøen skal vurderes helhetlig og langsiktig gjennom gode kommunale arealplaner, tilpasset ulike forhold langs vår lange kystlinje.

Det er ikke slik at kommunen står fritt til å åpne for bygging i strandsonen, men kommunen er sentral for å finne gode løsninger for sin strandsone så lenge vedtaket ikke strider mot nasjonale eller regionale interesser.

Når det gjelder Flekkerøy, har kommunen og fylkeskommunen gjennom politiske og demokratiske prosesser vedtatt at det skal etableres et småbåtanlegg i strandsonen. Faktisk var det politiske flertallet så stort som 47 mot 6 stemmer for utbyggingen da den ble behandlet i Kristiansand bystyre i juni 2018.

Kommunens plan er en helhetsløsning som ivaretar flere hensyn samtidig. Den legger til rette for allmennheten i strandsonen, samtidig som den legger til rette for et privat småbåtanlegg tilknyttet tomtene i området. Resultatet vil være bærekraftig bruk av strandsonen på Flekkerøy og at folk flest får bedre, og ikke dårligere, tilgang til strandsonen når det reguleres inn og opparbeides kyststi og offentlig badeplass. Og i tillegg oppfordres kommunen til å gjennomføre en endring av reguleringsplanen slik at småbåtanlegget etableres vest i planområdet – noe som vil sikre enda bedre tilgang til strandsonen for allmennheten.

Gjennom den nye reguleringsplanen får Flekkerøy et småbåtanlegg som vil gi bedre tilgang til småbåtplasser og bedrer tilgjengeligheten til strandsonen i området rundt. Vi mener det blir en god og balansert løsning, og vi støtter derfor vedtaket til det brede politiske flertallet i Kristiansand bystyre.

Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister (H)