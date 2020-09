Småleiligheter selges oftere med tap

Hva vet vi egentlig om dette markedet? Prognosesenteret har funnet ut at det de siste 12 månedene er solgt 550 boliger under 30 kvadratmeter i Oslo – marginalt flere enn det som er vanlig på et år. Disse hadde i snitt vært eid i fire år før de ble solgt. 16,5 prosent av disse salgene endte med tap – mot 10 prosent for alle boligtyper i Oslo. Tap er definert som at boligen blir solgt for en lavere pris enn den ble kjøpt for, justert for transaksjonskostnader. Tapsandelen synker i takt med økende boligstørrelse.