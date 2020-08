Forsikringsselskaper løper fra ansvaret under corona

Forsikringsbransjen har et bare delvis ufortjent rykte på seg for å være påfallende dyktige til å finne unntak fra egne dekninger. I disse tider har tilbydere av reiseforsikringer tydeligvis funnet gull. Røde land kan unntas fra reiseforsikringsdekningen! Selskapene kappes om hvem som i størst grad stiller seg bak regjeringens reiseråd og viser samfunnsansvar ved å frita seg selv for sine avtalemessige forpliktelser. Realiteten er at de vil spare penger, på kundenes bekostning.

Dette slipper de unna med, tross tvilsomt avtalemessig grunnlag. Man tilbyr helårs reiseforsikring, men suspenderer så selv hele dekningen, uten prisrefusjon til kundene. Det er frekt, men dessverre ikke uventet.

De som er forpliktet til å reise også til røde land, tvinges til å reise uten forsikringsdekning. Det samfunnsansvar selskapene ellers er raske til å påberope seg, synes forduftet når muligheten til å spare noen kroner åpner seg.

Svært få reiser og svært få skadetilfeller inntreffer. Skaderesultatet på reiseforsikringer må antas å bli skyhøyt i coronaperioden, men likevel sniker man seg unna det lille som er.

Det korrekte grepet ville vært å opprettholde all dekning, men gjort unntak for coronarelaterte hendelser i røde land. Den veien har Frende gått, og det skal de ha honnør for. Resten av bransjen burde skamme seg. Eventuelle andre unntakstilfeller får ha meg unnskyldt.

