En bremsekloss for et bedre ladetilbud

Etter en omfattende høringsrunde tidligere i år, skal NVE om kort tid gi regjeringen sin anbefaling til hvordan nettselskapenes prismodeller bør utformes i fremtiden. Spørsmålet om fremtidig regulering av nett-tariffen er av direkte betydning for hvorvidt det er markedsmessig interessant for kommersielle aktører å investere i utbyggingen av et bedre ladetilbud langs veiene.

Det er hverken økonomisk rasjonelt eller politisk ønskelig at det offentlige påtar seg rollen med å få denne infrastrukturen på plass

Det er hverken økonomisk rasjonelt eller politisk ønskelig at det offentlige påtar seg rollen med å få denne infrastrukturen på plass i det omfang som kreves for å lykkes med en helelektrifisering av personbilparken på sikt. Får NVE og mange av nettselskapene det som de vil, vil dette allikevel kunne bli et tvungent utfall i forlengelsen av direktoratets foreløpige forslag til ny regulering. Det er flere årsaker til dette:

NVE argumenterer med at de foreslåtte justeringene av nettselskapenes prismodeller vil medføre at nettleien ikke lenger blir en unødvendig barriere for utvikling av ladeinfrastruktur. Beregninger vi har fått gjennomført med bruk av faktiske data fra ulike ladestasjoner viser imidlertid at dette ikke nødvendigvis er tilfellet. Omleggingen av nettleien i tråd med NVEs forslag vil riktignok ofte, men ikke alltid, slå positivt ut for hurtigladestasjoner som er lite i bruk. Det er imidlertid langt fra sikkert at en eventuell reduksjon vil bli så vesentlig at en slik systemendring vil være av praktisk betydning for investeringsbeslutningen i ladetilbud mange steder.

Den foreslåtte omleggingen innebærer samtidig at nettleien går opp for hurtigladere plassert i områder med jevn ladeetterspørsel. Dette gir gale incentiver for kommersielle ladeaktører som er avhengig av at nettleien ikke spiser opp inntjeningen ved vekst i antallet ladekunder.

Vi merker oss også at flertallet av nettselskapene som har inngitt høringssvar i anledning høring om ny nettleiestruktur, avviser at myndighetene bør ta samfunnsmessige hensyn i utformingen av fremtidig nettleiestruktur. Det nettselskapene i realiteten ber om, er at man fra NVE og regjeringens side skal se bort fra innspill til endringer som gjør at nett-tariffen ikke lenger står i veien for en sterkere satsning på elektrifisering av transportsektoren.

Regjeringen har gjennom Klimakur 2030 slått fast at veitransport er et av områdene med størst utslippsreduserende potensial, og at økt elektrifisering av kjøretøy kan gi en betydelig nedgang i klimagassutslippene. Det er imidlertid vanskelig å oppfylle myndighetenes ambisjoner om å kutte utslippene dersom man ikke viser vilje til å endre nettselskapenes prismodeller på en slik måte at markedet kan være en aktiv medspiller i prosessen med å realisere det grønne skiftet.

