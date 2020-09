Er det lureri å følge myndighetenes reiseråd?

Siviløkonom Sverre Hope mente i Finansavisen forrige uke at forsikringsselskapene utnytter corona for å øke lønnsomheten innen reise. If og Europeiske Reiseforsikring kan rapportere det motsatte. Våre skadeutbetalinger for å følge myndighetenes reiseråd og dekke avbestillinger har nå passert 420 millioner kroner. Dette er en økning på 55 prosent fra samme periode i fjor.

Europeiske er et av selskapene som ikke gir reiseforsikring til land UD har satt som røde. Andre gir reiseforsikring til røde land, men dekker ikke coronarelaterte hendelser. Men hva hjelper det å få erstattet en knust mobil, et ødelagt kamera eller tapt bagasje, dersom du skulle bli alvorlig syk av corona? Vi mener det er en stor risiko å ikke kunne garantere deg umiddelbar behandling hvis du skulle bli alvorlig syk eller skadet på reise.

Lars Galtung. Foto: Tine

En reiseforsikring har også stor verdi selv om man ikke kan bruke den i røde land

Våre samarbeidspartnere rundt om i verden rapporterer tidvis om lokale helsevesen med lavere kapasitet og fokus på egen befolkning. Det kan medføre at du må stille i behandlingskø eller fremvise negativ test ved behov for behandling. Å sende kundene avgårde og håpe at ting går bra dersom noe uforutsett skulle skje, er gambling med kundenes helse. Det driver ikke If og Europeiske med.

Av den grunn er ikke reiseforsikringen gyldig i land eller områder UD fraråder norske borgere å reise til – uavhengig om det er en pandemi, krig, politisk uro eller terror som er årsaken. Lojalitet til norske myndigheters råd er fortsatt viktig for å redusere sykdomsrisiko og mulig import av smitte til Norge. Smitteøkningene den siste måneden viser dette.

Så mener Hope at kundene skulle få refundert premie for reiseforsikring hvis man ikke kan reise overalt i verden. Hope virker ikke å være klar over at vi dekker avbestilling til de områdene der reiseforsikringen ikke er gyldig. Dette har vært kjærkomment for kundene som hadde bestilt reiser til hele verden i år. En reiseforsikring har også stor verdi selv om man ikke kan bruke den i røde land. Faktisk dekker den deg i praksis fra det øyeblikket du går ut døra hjemme. Det er med det like mye en fritidsforsikring som en reiseforsikring, og gjør at du er dekket for uforutsette hendelser når du er på farten.

Hope sier også at forsikringsselskapene tvinger folk som er forpliktet til å reise til røde land, til å reise uten reiseforsikring. Dette er feil, for da dekker vi avbestillingskostnader. Fulltidsstudenter og andre med midlertidig bosted i utlandet er også forsikret hos oss, selv i røde land.

Vi mener det har vært riktig å følge smittedugnaden i Norge og opplever at mange kunder setter pris på dette. Ved utgangen av andre kvartal hadde vi registrert 53.000 skadetilfeller med utbetalinger på over 420 millioner kroner. Det er nettopp ved slike hendelser man trenger forsikring, så de avbestillingene dekker vi med glede. Men særlig lønnsomt å holde kundene hjemme fra reiser har det ikke vært.

Lars Galtung



Kommunikasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring