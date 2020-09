Effektene av grensehandelen er større, Hegnar

STØRRE TAP: 8.200 arbeidsplasser skriver seg fra en analyse utført av Menon Economics, og gjelder utelukkende for verdikjeden for mat, drikke og andre dagligvarer, skriver artikkelforfatteren.

STØRRE TAP: 8.200 arbeidsplasser skriver seg fra en analyse utført av Menon Economics, og gjelder utelukkende for verdikjeden for mat, drikke og andre dagligvarer, skriver artikkelforfatteren. Foto: Jørgen Hyvang

I sin lederartikkel tirsdag ønsker Trygve Hegnar forslaget om å harmonisere avgiftsnivået på typiske grensehandelsvarer velkommen. I Virke Handel er vi glade for dette. Hegnar bruker imidlertid tallene slik at effekten av grensehandelen undervurderes sterkt.

Harald Jachwitz Andersen. Foto: Virke

Når han siterer Virke på at Norge mister 8.200 arbeidsplasser på grunn av grensehandel, er dette feil. 8.200 arbeidsplasser skriver seg fra en analyse utført av Menon Economics, og gjelder utelukkende for verdikjeden for mat, drikke og andre dagligvarer. Resten av varehandelen er ikke inkludert i beregningen. Følgelig er det totale antallet arbeidsplasser Norge går glipp av langt høyere. Coronakrisen har ført til at grensehandelen har stoppet opp. Dermed ser vi også hvor store verdier som forsvinner ut av landet på grunn av grensehandelen.

At FrP, Høyre og delvis Senterpartiet nå tar til orde for å gjøre noe med avgiftsnivået i Norge, lover godt for det kommende statsbudsjettet. Dermed er det bred støtte for å gjennomføre endringer i avgiftsnivået på den typen varer som lokker nordmenn over grensen. Det er heller ikke så rart når tallene som skjuler seg bak grensehandelen nå avdekkes.

Vi satser på at løftene blir fulgt opp og at avgiftene på mineralvann, sukker, alkohol og tobakk senkes. Slik kan vi unngå hamstring over grensen – til det beste for norske arbeidsplasser, verdiskaping og folkehelse.

Harald Jachwitz Andersen

Direktør i Virke Handel