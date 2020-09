I Finansavisen 8. september mener siviløkonom Sverre Hope at norske forsikringsselskaper trikser med tall og lurer folk. Dette underbygges med antagelser om fremtidige premieinntekter, spådommer om fremtidig reiseaktivitet og tipping av fremtidig skadeprosent innen reise.

Lars Galtung. Foto: Tine

Det vi har erfart under coronaen så langt er: Ingen har vært i denne situasjonen før. Og verden blir neppe slik den var før. Det vil også medføre endringer for forsikringsbransjen, og det skal If/Europeiske bidra til, slik vi også gjør innenfor blant annet bil, bolig og helse. Et eksempel innen reise var å lette på vilkår og utvide skadefrister under coronaen.

Det som imidlertid er 100 prosent sikkert er at folk vil forflytte seg fra A til B både innenlands og utenlands. Det kan du velge å gjøre med eller uten reiseforsikring med den risiko det innebærer. Du kan også tenke deg at du vil ha en avbestillingsforsikring om du ikke kan reise fra A til B. I vår bok er ikke reduksjon av risiko lureri. Risikoen av å være på farten kan reduseres enten man skal på butikken, jobben eller andre steder.

Uansett hvilke spådommer Hope måtte ha, økte utbetalingene innen reiseforsikring med 55 prosent i 2. kvartal sammenlignet med i fjor. Tull, mener Hope – selv om dette er tallenes tale.

Hope mener derfor at neste års overskudd innen reiseforsikring vil være på 2,5 milliarder kroner. Det estimatet får stå for hans regning, men vi ser begge frem til Finans Norge legger frem sin statistikk.

Lars Galtung

Kommunikasjonsdirektør i If/Europeiske