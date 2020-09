Skolen har faktisk tatt ansvar

I Finansavisen 16. september er Klaus-Anders Nysteen i Hoist Finance bekymret for unges manglende kunnskap om personlig økonomi. Med god grunn. Men, vi er mer optimistiske enn Nysteen. Politikerne har gitt etter for påvirkning og tatt realitetene inn over seg; kunnskap om personlig økonomi er en viktig del av å mestre livet.

Vi i Econa har vært tydelige overfor politikere om at personlig økonomi er et for viktig tema til å overlates til foreldre. Derfor er det en stor seier at temaet endelig har fått plass i undervisningen, riktig nok i det nye emnet Livsmestring.

Før skolestart denne høsten, har fjortenåringen vært prisgitt hvor mye skolen selv har vektlagt undervisning i personlig økonomi. Mye har også hengt på lærerens vilje og evne om temaet.

Vi appellerer nå til alle landets skoler om å ruste elevene til å ikke havne i inkassoselskapenes klør

Dette er årsaken til at 200 Econa-økonomer har reist rundt til skoler og undervist 12.500 elever i Økonomiglede. Behovet har vært enormt, og for mange tenåringer har denne undervisningen gitt en ny og etterlengtet læring. Kjernen i undervisningen er at man selv har et ansvar for egne penger, og at det å tjene er bedre enn å få. Elevene syntes det var morsomt å sette opp eget budsjett og regne på hva de måtte kutte for å spare til noe de hadde lyst på. Hva ubetalte kredittkjøp kan vokse til og hva ting faktisk koster ga mange aha-opplevelser. Ungdommene har lært OPP; Oversikt, Prioritere og Planlegge, som er et enkelt verktøy de kan ta i bruk i sin egen ukepengeøkonomi, med én gang.

Etter fagfornyelsen skal skolen selv overta undervisningen i personlig økonomi.

Vi appellerer nå til alle landets skoler om å ruste elevene til å ikke havne i inkassoselskapenes klør. Et emne de ikke lenger kan prioritere seg bort fra.

Nina Riibe

Adm. direktør i Econa