John Markus Lervik: – Vi må skape normalitet

Etter at vi sendte alle på hjemmekontor i mars, var det et samtaleemne som dominerte på Slack: Når tror du vi kan komme tilbake på kontoret? Like over påske var et populært alternativ. Et stykke ut i mai, kanskje. Juni? Da skulle vi alle være tilbake som normalt.

Nå er det plutselig blitt september, og vi venter fortsatt på den dagen. Seks måneder inn i coronapandemien, må vi innse at det vil ta enda lenger tid å komme tilbake til kontoret enn vi forventet i mars.

Hvis vi venter på at hverdagen skal normalisere seg selv, risikerer vi å bli sittende fast i en uendelig unntakstilstand. Som arbeidsgivere har vi et ansvar for å sette klare forventninger og tilby stabilitet, så langt det er mulig. Selv om pandemien endrer form fra uke til uke, må vi tørre å tenke langsiktig. I krisetider må vi være en motpol. Vi må skape normalitet.

Dette står dog i kontrast til ansatte i storbanken JP Morgan, som rapporterer om lavere produktivitet og mindre kreativitet, og da spesielt blant de unge ansatte som vil ha ekstra stor glede av interaksjon med kolleger

Det er mange som vil kjenne seg i igjen i Abelias store undersøkelse av den nye arbeidshverdagen. Kort oppsummert så mener de at det så langt har gått bedre enn forventet med hjemmekontor, med like god eller bedre produktivitet enn før, mer effektive møter, og færre unødvendige jobbreiser. Dette står dog i kontrast til ansatte i storbanken JP Morgan, som rapporterer om lavere produktivitet og mindre kreativitet, og da spesielt blant de unge ansatte som vil ha ekstra stor glede av interaksjon med kolleger.

Det som det ikke er blitt snakket så mye om ennå, er problemene som hjemmekontor medfører, og hva konsekvensene er over tid. Et fåtall av oss har en perfekt arbeidspult hjemme som kun brukes til jobb. I stedet har vi opplevd at stolen som passet så fint til skrivebordet, ikke var særlig ergonomisk, eller at å jobbe fra sofaen eller ved kjøkkenbordet fungerte i et par uker, før det ble slitsomt og lite produktivt.

En ny nedstengning i høst eller i vinter kan bli ekstra tøff for de som sliter i stillhet, som savner det sosiale påfyllet de får ved kantinebordet eller på allmøter

Hjemmekontor kan også slite på psyken. Da coronapandemien slo innover landet i mars, gikk det mot vår. Dagene ble lengre. Vi hadde sommeren å se frem til. Nå går det i motsatt retning. En ny nedstengning i høst eller i vinter kan bli ekstra tøff for de som sliter i stillhet, som savner det sosiale påfyllet de får ved kantinebordet eller på allmøter.

Uavhengig av coronapandemien, må vi finne nye, bedre måter å jobbe på. Løsningen er hverken å sende alle på hjemmekontor eller å tvinge alle tilbake på kontoret. Hver enkel bedrift må finne den riktige balansen mellom fleksibilitet og forutsigbarhet. Her er noen av punktene vi bør tenke på:

Ta møtet ansikt til ansikt. Endeløse møter som egentlig kunne vært løst som en epost, er det ingen som savner. Men hvis møtet handler om å idémyldre, eller å planlegge et stort, nytt initiativ, er det ingenting som slår å møtes i samme rom. Dog så synes jeg kanskje at Netflix-sjef Reed Hastings går for langt når han i et intervju med The Wall Street Journal sa at hjemmekontor bare har negative følger for produktiviteten, og at han helst vil ha alle tilbake på kontoret 12 timer etter at en vaksine er blitt godkjent.

Det er i utgangspunktet ingen grunn til å være strengere enn helsemyndighetenes egne smittevernråd. Så lenge vi kan holde meteren og alle er friske, har vi godt av å møtes. Noen organisasjoner, både i det private og det offentlige, har begynt med «tvungen» fysisk tilstedeværelse på noen møter. Det bør flere bedrifter vurdere.

Skap muligheter for sosialt samvær. Det er bare å innrømme at julebordet kan bli avlyst i år. I stedet for å tviholde på en bordreservasjon i håp om at smittesituasjonen ser annerledes ut i desember, kan noe av disse pengene heller spres utover høsten som en rekke mindre sammenkomster.

Slike samlinger kan være ekstra viktig for å motvirke ensomhet i den tiden vi står i. Når mange jobber hjemmefra, går man glipp av det uformelle sosiale livet som florerer på gangen eller ved kaffemaskinen. Dette kan ikke gjenskapes digitalt. Da må vi heller lage et inkluderende alternativ.

Pass på de «coronafaste». Våre ansatte er forskjellige. Noen elsker friheten av å jobbe hjemmefra, mens andre foretrekker rutinene rundt å jobbe på kontoret. Hvem som helst kan få seg en knekk etter flere uker alene på hjemmekontor, og vi bør være ekstra påpasselige med de unge, og ikke minst de som har flyttet til Norge for å jobbe med oss.

Bare tenk — du har nappet opp livet etter roten for å begynne på nytt i et fremmed land. Nå stirrer du på det knallrøde europakartet og innser at det hverken blir tur hjem eller besøk fra hjemlandet i høst. Det, kombinert med det aller første møtet med en norsk vinter, kan bli tøft.

Vi har jobbet hardt for å rekruttere disse topptalentene til Norge. Da har vi et ansvar for å sørge for at de trives her.

Som helsemyndighetene har sagt, er vi i en helt annen situasjon nå enn da pandemien startet. Da kan vi ikke svare ved å gjøre akkurat det samme som vi gjorde i mars. Vi håper å tilrettelegge for en høst der ansatte ved jevne mellomrom har muligheter til å møte hverandre sosialt, der vi passer ekstra på de «coronafaste», og der vi setter klare forventninger til at vi skal møte opp og få en produktiv avslutning på året.

Hvordan skal din høst bli?

