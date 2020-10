Grensen er nådd

ENORM LEKKASJE: Argumentet om at Norge taper på å sette ned avgiftene på brus, godteri, alkohol og tobakk, er slått i hjel. Snarere koster et høyt avgiftsnivå oss dyrt, skriver artikkelforfatterne. Her fra Strömstad.

Tiden med coronastengte grenser har vist tydelig hvor mye Norge taper på den massive grensehandelen. Tiden er overmoden for å skrote et avgiftsnivå som kun bidrar til å gi bort arbeidsplasser og verdiskaping til Sverige.

Erfaringene fra perioden med stengte grenser kan ikke ignoreres. Både kjøpmenn og mat- og drikkeprodusenter over hele landet melder om stor omsetningsøkning, og en betydelig økning i antallet ansatte. Samtidig er det få som tør å slippe jubelen løs. Både oppgangen og arbeidsplassene er midlertidige.

Menon Economics anslår at grensehandelen koster Norge 8.200 arbeidsplasser og 6,6 milliarder kroner i verdiskaping bare som følge av tapt omsetning i dagligvarebutikker og på Vinmonopolet. Det reelle tallet er langt høyere. På toppen av Menons estimat, kommer tap som følge av tjenestekjøp i Sverige, samt handel med andre varer. I tillegg kommer tap av særavgifter til den norske stat.

Argumentet om at Norge taper på å sette ned avgiftene på brus, godteri, alkohol og tobakk, er slått i hjel. Snarere koster et høyt avgiftsnivå oss dyrt:

Dagligvareomsetningen i Norge økte med 12 milliarder kroner i årets seks første måneder, ifølge Nielsen Norge. I 2019 var veksten på 1,3 milliarder.

Salget fra Vinmonopolet økte med 32 prosent første halvår 2020 sammenlignet med 2019. Dette gir staten økte avgiftsinntekter på 1,6 milliarder kroner fra alkoholavgift og moms sammenlignet med 2019.

Statsregnskapets tall for inntekter fra tobakksavgift viser at avgiftsinntektene økte med 700 millioner kroner første halvår 2020 sammenlignet med 2019. Dette gir staten utrolige 4,1 milliarder i økte avgiftsinntekter i de seks første månedene av 2020.

Før grensene stengte, var den politiske interessen for grensehandel påfallende liten. Kontrasten mot Danmark er slående. Der har det lenge vært bred politisk enighet om at grensehandelen må reduseres. Det har resultert i at en rekke avgifter er avskaffet eller redusert. Samtidig har danske myndigheter et betydelig høyere kunnskapsnivå om både omfanget av grensehandelen, og effekten av avgifter, enn det vi har i Norge.

Statistisk sentralbyrås (SSB) tall om grensehandel er usikre. Pilotundersøkelsen fra SSB viser at grensehandelen har vært betydelig underestimert. Den brukte en noe mer omfattende metodikk, og kom frem til en grensehandel på 2 milliarder bare i den aktuelle måneden. Hvis det er representativt, viser det grovt regnet en grensehandel på 24 milliarder kroner i 2019 – mot 16 milliarder som SSBs vanlige metodikk viser.

Varehandelen sysselsetter 13 prosent av alle nordmenn

Den samme pilotundersøkelsen anslår at omtrent halve grensehandelskurven består av tungt avgiftsbelagte varer. Kategoriene alkohol, alkoholfrie drikkevarer og tobakk har økt sin samlede andel av grensehandelen fra 34 prosent i 2010 til 45 prosent i 2020. Veksten i salget av alkohol, tobakk, snus, brus og mineralvann fra 2010 til 2019 var totalt på 94 prosent, hvor brus og mineralvann alene har en vekst på 188 prosent.

Vi har heller ikke kunnskap om hvordan avgiftsnivået påvirker folkehelsen. Helsedirektoratets tall for norsk kostholdsutvikling viser kun varer kjøpt i Norge. Samtidig er det ikke tvil om at grensehandelen med sukkerholdige varer, alkohol og tobakk er så betydelig at den også påvirker kostholdsutviklingen. Da er det oppsiktsvekkende at regjeringen ikke vil skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag.

Varehandelen sysselsetter 13 prosent av alle nordmenn, og spiller en nøkkelrolle med å skape vekst og arbeidsplasser.

Vi forventer resultater allerede i kommende statsbudsjett. Vi ber om:

En plan for nedtrapping av avgifter til svensk nivå.

Løfter om ingen avgiftsøkning.

En klar og forpliktende plan for å øke kunnskapsnivået om alt som inngår i grensehandelen.

Harald Jachwitz Andersen

Direktør for Virke Handel

Anne Cecilie Kaltenborn

Adm. direktør i NHO Service og Handel

Petter Haas Brubakk

Adm. direktør i NHO Mat og Drikke