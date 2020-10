Ap varsler kamp mot private bedrifter

Når oljeinntektene faller i årene som kommer, må det etablere tusenvis av nye bedrifter og vi må skape flere hundre tusen nye arbeidsplasser. Det er en av de virkelig utfordrende oppgaver vi står overfor. Både for å motvirke økte forskjeller og skaffe tilstrekkelig med skatteinntekter til å finansiere vårt fantastiske velferdssamfunn.

I den sammenheng blir mobilisering av privat næringsliv avgjørende. Mer enn en million arbeidstakere jobber i små og mellomstore bedrifter med mindre enn 100 ansatte. Disse bedriftene står for nesten halvparten av den årlige verdiskapningen i Norge, med nesten 700 milliarder kroner.

Høyre har akkurat presentert utkastet til nytt program for stortingsperioden 2021–25, hvor styrking av privat eierskap står sentralt.

Hva inneholder så Arbeiderpartiets ferske utkast til stortingsprogram om styrking av privat eierskap? Ikke ett ord. Det er overraskende!

Arbeiderpartiet kommer nå også med en rekke forslag til hvordan private bedrifter i fremtiden skal utelukkes og avvikles

Derimot kommer Arbeiderpartiet med en rekke forslag om å utvikle og forsterke det statlige eierskapet. Det er påfallende hvor stor oppmerksomhet økt statlig eierskap får og at styrking av privat eierskap er fullstendig fraværende.

Arbeiderpartiet kommer nå også med en rekke forslag til hvordan private bedrifter i fremtiden skal utelukkes og avvikles. Det er en ny og radikal politikk Arbeiderpartiet her slår inn på.

Det heter rett ut at «Arbeiderpartiet vil redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten, slik som bestiller-utfører-modeller, outsourcing, internfakturering, konkurranseutsetting, privatisering og markedsbasert finansiering av velferdstilbudet».

Det heter videre at det skal igangsettes et arbeid for å redusere markedsstyringen i alle deler av spesialisthelsetjenesten. Partiet vil stoppe det de kaller privatiseringsreformen «Fritt behandlingsvalg». Arbeiderpartiet skal avvikle ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene, fordi det bidrar til outsourcing av viktige driftsoppgaver. Det skal nedsettes et utvalg som skal gjennomgå utviklingen av private helseaktører og privat helseforsikring i Norge med det mål å utelukke tjenestetilbudene.

Siden 2008 har barnehageplasser i privat regi i stedet for kommunal, spart kommunene for 25,7 milliarder kroner (i 2018-kroner)

Arbeiderpartiet skal si nei til etablering av nye kommersielle privatskoler og stramme inn privatskoleloven.

I barnehagesektoren skal partiet innføre et strengt økonomisk regelverk, slik at eierne ikke skal få lov til å ta utbytte. Det som nå foreslås mot de private barnehagene med 30.000 ansatte, vil i sin konsekvens innebære at privat eierskap over tid vil avvikles eller forsvinner. Siden 2008 har barnehageplasser i privat regi i stedet for kommunal, spart kommunene for 25,7 milliarder kroner (i 2018-kroner). De private bedriftene har ifølge undersøkelser gitt minst like høy kvalitet for barna, like gode vilkår for de ansatte og gitt milliarder av mer velferd til kommunene for skattepengene.

Disse eksemplene dokumenterer at Arbeiderpartiet legger opp til politisk kamp i næringslivet og innvarsler en ny og langt mer negativ holdning til privat virksomhet. Ideologiske kjepphester tas ut av stallen. Det er lenge siden Arbeiderpartiet red slike hester.

