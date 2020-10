Skal staten eller næringslivet stå for innovasjonen?

KOM BEST UT AV DET: Kjell Inge Røkke under den famøse pressekonferansen i forbindelse med Aker-bråket i 2009.

KOM BEST UT AV DET: Kjell Inge Røkke under den famøse pressekonferansen i forbindelse med Aker-bråket i 2009. Foto: Eivind Yggeseth

Ove Trellevik (H). Foto: Stortinget

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 72 selskaper. Norge er dermed det landet i Europa med høyest andel statlig eierskap i børsnoterte selskaper. Likevel vil Arbeiderpartiet at staten skal eie enda mer.

Ved utgangen av 2019 var verdien av statens eierskap i bedriftene beregnet til 817 milliarder kroner. Statens aksjer på Oslo Børs utgjorde 677 milliarder. Dette er ikke problemfritt for konkurransen med private aktører i markedet.

I Kjell Inge Røkkes Ap-initierte «industrieventyr» Aker Holding, ble staten påført et milliardtap.

Fremfor å være en aktiv næringsaktør, bør staten heller bidra med de rette rammebetingelsene for næringslivet.

Arven fra telemonopolet, kraftutbyggingen, forsvarsindustrien og bankkrisen er deler av årsaken

Høyre ønsker innovasjon, nye teknologier og nye arbeidsplasser. Det er næringslivet som må stå i spissen for dette, mens staten må være lagspiller og tilrettelegger. Det offentlige må etterspørre for eksempel nullutslippsløsninger for sine ferger og hurtigbåter, og næringslivet må utvikle batteri- og hydrogenløsninger som møter kravene. Gode incentiv- og støtteordninger skal sørge for at nye industrier vokser frem.

Det er ulike tilfeldigheter som gjør at staten eier så mye av norsk næringsliv. Arven fra telemonopolet, kraftutbyggingen, forsvarsindustrien og bankkrisen er deler av årsaken. Det er gode grunner for at staten eier mye av dette også i dag. Men det betyr slett ikke at staten skal gå tyngre inn i ny næringsutvikling.

Det å eie minst en tredjedel er ofte nødvendig for å hindre at hovedkontoret flytter ut av landet. Hovedkontor i Norge er viktig for at gode, internasjonale, kompetansetunge bedrifter kan styres og utvikles fra landet vårt. Forutsetningen for et norsk hovedkontor bør være sterke fortrinn og kompetanse innen drift, teknologi, ledelse og strategi.

Å kjøpe seg hovedkontorer, slik Arbeiderpartiet vil, er ingen god løsning. Vi må være konkurransedyktig som nasjon. Om ikke taper vi uansett, noe statens investering i Aker-historien er et eksempel på.

Ove Trellevik

Stortingsrepresentant for Høyre og styremedlem i Høyres Bedriftskanal