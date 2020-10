Krisens tapere kan bli etterkrisens vinnere

EKSEMPELET KID: I en periode da mange holdt aktivitetene til et minimum, brukte kjeden tiden til nødvendig omstilling, fremholder artikkelforfatterne. Her adm. direktør Anders Fjeld.

EKSEMPELET KID: I en periode da mange holdt aktivitetene til et minimum, brukte kjeden tiden til nødvendig omstilling, fremholder artikkelforfatterne. Her adm. direktør Anders Fjeld. Foto: Kid

Ivar Horneland Kristensen. Foto: NTB

Erik Overrein. Foto: BearingPoint

Da coronakrisen slo inn over norsk økonomi som en flodbølge, responderte de fleste virksomheter med å sikre likviditet etterfulgt av en periode med kostnadskutt. En kartlegging gjort av konsulentselskapet BearingPoint, i samarbeid med handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke, viser at tre fjerdedeler av virksomhetene som har opplevd redusert omsetning, har gjennomført kostnadskutt eller effektiviseringstiltak. Mange virksomheter har imidlertid erkjent at kostnadskutt alene ikke sikrer virksomheten på lang sikt.

En del kriserammede virksomheter har gjort det bedre enn forventet, mye som følge av at handleglade nordmenn bruker pengene på netthandel istedenfor på reiser og fornøyelser. Seks måneder senere opplever vi at en god del virksomheter har beveget seg over i nytt vekstmodus. Det er ikke tilfeldig hvem som lykkes.

Hele én av fem kriserammede virksomheter har gjort endringer i forretningsmodellen. Tiltakene ser ut til å ha effekt. Virksomhetene som har tatt grep, forventer bedre omsetningsutvikling enn gjennomsnittet for sin bransje.

Et godt eksempel er interiørkjeden Kid. Den satte i verk umiddelbare kostnadskutt, men skiftet raskt fokus. I en periode da mange holdt aktivitetene til et minimum, fortsatte Kid sin satsing på produktutvikling, lanserte et nytt konsept, åpnet nye og oppgraderte eksisterende butikker og tok grep på IT- og logistikksiden for å øke nettsalget og effektivisere driften. De posisjonerte seg til å ta en større del av handlekurven etter gjenåpningen. Omsetningen i andre kvartal var høyere enn noensinne. Antallet kunder har økt, inntekten per kunde har økt og nettsalget har skutt i været.

Forretningsmodellen din er ikke hellig

Suksessoppskriften var å kombinere langsiktig satsing på forretningsutvikling med tøffe prioriteringer da krisen traff.

Virke har 24.000 medlemmer, som i likhet med Kid må tilpasse seg en annerledes og ny hverdag. Budskapet vårt er følgende:

Ikke vær redd for å utfordre gjeldende strategi. Vær kritisk til hvilke tiltak dere har prioritert hittil, både internt og i markedet.

Sett kunden i sentrum. Undersøk og forstå hva kundene deres har behov for i dag, og bruk tiden på de markedene, produktene, tjenestene og samarbeidspartnerne som vil drive omsetningsveksten.

Alt som glitrer, er ikke gull. Og alt som digitaliseres gir ikke nødvendigvis penger i kassa. Prioriter teknologiske investeringer som kan gi avkastning på kort og mellomlang sikt.

Forretningsmodellen din er ikke hellig. Hvis markedet deres går fra tradisjonelle til digitale salgskanaler, ta de nødvendige stegene for å omstille til en ny og mer effektiv forretningsmodell.

Norske virksomheter kan ikke vente til stormen er over og håpe at ting blir som før – de må endre seg nå. Også denne krisen er en mulighet til omstilling.

Ivar Horneland Kristensen

Adm. direktør i Virke

Erik Overrein

Ledende partner i BearingPoint Norway