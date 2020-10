Investorer sender kua i skya

Landbruket er en høyteknologisk, kunnskapskrevende næring. Ny, smart agritek gir effektivitet og bidrar til en stadig mer klima- og miljøvennlig landbruksproduksjon. Nylig fikk Saga Robotics, med utspring fra NMBU på Ås, 100 millioner kroner fra norske og utenlandske investorer for å kommersialisere satsingen på en landbruksrobot som vil revolusjonere produksjonen i bærekraftig retning og gi bedre kvalitet på bær og grønnsaker. Investeringsselskapet Nysnø står for over en tredjedel av kapitalen. Med er også kompetente investorer som engelske ADM Capital og nederlandske Rabobank.

Robotisering, bioteknologi og utnyttelse av store datamengder gir muligheter. Slike teknologier bidrar til effektiv matproduksjon, redusert klima- og miljøbelastning, økt mattrygghet og bedre dyre- og plantehelse. I skogen kan hogstmaskinene samle inn data både til forskning og til videre effektivisering av skog- og trenæringen.

Innovasjon Norge støtter unge teknologibedrifter, også de som har løsninger for landbruket. Utfordringen er tilgang på investorkapital til videre vekst. Nå synes det å løsne. N2 Applied har utviklet unik plasmateknologi for mer klimavennlig gjødselproduksjon og gjennomførte i januar i år en emisjon på 74,4 millioner kroner. Blant investorene er Rasmussengruppen, Kjetil Holta og NorgesGruppen. Kapitalstyrkingen bidro til at N2 Applied kunne konkurrere om – og innkassere – 26 millioner kroner i EU-støtte til videreutvikling av teknologien.

Yara og Kverneland er begge solide globale aktører, men ble opprinnelig etablert for å betjene et lokalt, norsk marked

Det er godt nytt for norsk landbruk, som har som mål å redusere de samlede klimagassutslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

Ny landbruksteknologi har et stort internasjonalt marked. Teknologi utviklet for norske forhold kan tilpasses forholdene i andre land. Yara og Kverneland er begge solide globale aktører, men ble opprinnelig etablert for å betjene et lokalt, norsk marked. Yara samarbeider nå med IBM med mål om å bli en global leverandør av den mest komplette digitale landbruksplattformen.

En nykommer er Farm Force, som siden starten i 2017 har etablert seg i 30 land med 500.000 brukere. Selskapet tilbyr en digital plattform som gir småbønder i utviklingsland markedsadgang gjennom næringsmiddelbedrifter, som på sin side får full sporbarhet av produktene. I august hentet selskapet 35 millioner kroner i frisk kapital. 10 millioner kroner kom fra det private pensjonsselskapet MP pensjon og venture-armen av Orkla. Kapitalstyrkingen gir løft til ambisjonen om 20 millioner brukere verden over innen 2025.

Dette er bevis på at vi kan utvikle innovative, grønne teknologiske løsninger som svar på globale behov. Utviklingen videre blir avgjort av hvordan norske bedrifter evner å tilpasse seg digitalisering av markeder og verdikjeder. Det avgjør også vår samlede konkurranseevne som nasjon.

Olaug Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister

Håkon Haugli

Adm. direktør i Innovasjon Norge