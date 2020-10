Arbeidsgiver må velge riktig spareprofil

MENER AKSJEANDELEN MÅ OPP: Arbeidsgivere kan bidra til at deres ansatte får bedre pensjon uten at det koster dem en krone, skriver Asbjørn Erdal i Duvi.

MENER AKSJEANDELEN MÅ OPP: Arbeidsgivere kan bidra til at deres ansatte får bedre pensjon uten at det koster dem en krone, skriver Asbjørn Erdal i Duvi. Foto: Eivind Yggeseth

Ved årsskiftet kommer ordningen «Egen pensjonskonto», som trolig er den største endringen siden pensjonsreformen i 2006. Ikrafttredelsen rydder opp i kostnadsstrukturen for innskuddspensjon, ved at all innskuddspensjon samles på en konto og reduserer kostnadene for den enkelte.

Men Egen pensjonskonto bidrar ikke til at kundene får bedre spareprofiler!

Duvi mener at rundt 80 prosent aksjeandel er riktig, og at den bør holdes så høy så lenge som mulig

Egen pensjonskonto dekker over de pengene som nåværende og tidligere arbeidsgivere har spart for den ansatte. Det er store beløp det er snakk om, over 317 milliarder kroner – fordelt på 207 milliarder kroner i bedriftenes løpende sparing og over 110 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis. Og det fylles på med penger. I 2019 sparte bedriftene 32 milliarder kroner for sine medarbeidere i innskuddspensjon. Alle pengene settes inn i den spareprofilen som nåværende arbeidsgiver velger dersom arbeidstageren ikke tar andre aktive valg. Det er det veldig få som gjør.

For å få god avkastning, må denne veldig langsiktige sparingen ha en høy aksjeandel, akkurat som sparingen vi har i Oljefondet. Duvi mener at rundt 80 prosent aksjeandel er riktig, og at den bør holdes så høy så lenge som mulig.

I og med at pensjonspengene samles i den spareprofilen som nåværende arbeidsgiver velger, bør arbeidsgivere tenke seg godt om når de velger spareprofil. Deres valg er ofte en balansert eller nøytral spareprofil, som ligger 50/50 mellom renter og aksjer. Av og til med en unødvendig nedtrappingsmodell også. Selv om arbeidsgivere gjør dette med god mening, blir valget feil.

De fleste pensjonsleverandørene tilbyr i dag flere pensjonsprofiler, og arbeidstagere kan velge andre spareprofiler, men få gjør det. Det sies at bare rundt 5 prosent av nordmenn tar aktive valg og velger spareprofil i innskuddspensjonen sin. Arbeidsgivere bør derfor kjenne sitt ansvar og velge spareprofiler med høy aksjeandel til sine ansatte. Det er fullt mulig – uten at det trenger å koste mer.

De aller fleste nordmenn bryr seg ikke om pensjonen før det er for sent.

Det som også blir nytt med Egen pensjonskonto, er at det kun kan ilegges ett administrasjonsgebyr per konto og at det skal være samme forvaltningshonorar på aktiv kapital og passiv kapital. Det er arbeidsgiver som betaler administrasjonsgebyret. Aktiv kapital er den sparingen som nåværende arbeidsgiver sparer for deg og betaler forvaltningshonorar for. Passiv kapital er den som tidligere arbeidsgivere har spart for deg, og som du betaler forvaltningen for.

Finansdepartementet regnet under forarbeidelsen med loven at denne endringen koster pensjonsindustrien rundt 800 millioner kroner. Industrien har uoffisielt oppjustert tallet til både 1 og 1,2 milliarder kroner. Penger som nå skal komme den fremtidige pensjonisten til gode.

De aller fleste nordmenn bryr seg ikke om pensjonen før det er for sent. Arbeidsgivere kan bidra til at deres ansatte får bedre pensjon uten at det koster dem en krone. Da må de velge en spareprofil med høy aksjeandel i pensjonsordningen som har lave forvaltningshonorar.

Asbjørn Erdal

Daglig leder og gründer av Duvi Pensjon