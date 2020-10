Hodeløs og farlig forskning om formuesskatt

Jeg trodde det var en trykkfeil da jeg for få uker siden leste at forskere ved Frischsenteret og NMBU hadde kommet frem til at økt formuesskatt for majoritetseiere i små og mellomstore bedrifter øker sysselsettingen i virksomhetene de eier.

Men dessverre, det var det ikke. Med sjokk, vantro og indignasjon måtte jeg konstatere at det faktisk var hovedkonklusjonen i en forskningsrapport på over 50 sider – stikk i strid med all logikk og den erfaring vi bedriftseiere har. Vi vet når vi må ta ut penger av bedriftene for å betale formuesskatt, ja, så må det nødvendigvis bli mindre igjen i bedriften til drift og investeringer.

Enkel og fornuftig logikk, men forskerne hadde altså utrolig nok kommet frem til den motsatte konklusjon, nemlig: Økt formuesskatt gir økt sysselsetting. Hallo!?

Marerittscenariet er jo at politikerne tror på rapporten

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, syntes nok dette var stas, og uttalte at rapporten må fortone seg som et mareritt for Høyre.

Jeg kan forsikre om at marerittfølelsen var enda større for meg som største aksjonær og styreleder i et mellomstort selskap med 250 ansatte som jobber med bærekraftige vannbehandlingssystemer. Marerittscenariet er jo at politikerne tror på rapporten.

Som politiker har en jo også lov til å tenke selv, og kan en ikke det, vil jeg anbefale å ta kontakt med oss det gjelder.

Har forskerne fullstendig mistet hodet? Ser de ikke at konklusjonen er helt ulogisk? Har de ikke spurt seg selv om det kan være noe galt når hovedresultatene ikke står seg mot enkle, praktiske resonnementer? Har de sjekket med noen bedriftseiere hva de mener om dette?

Heldigvis har kritikken mot rapporten haglet. Olaf Thommessen i SMB Norge var raskt ute: «I beste fall virkelighetsfjernt, i verste fall et politisk innspill.» Med det siste tenker han kanskje på at lederen for formuesskatteprosjektet, Knut Røed, sitter i Arbeiderpartiets faglige råd for finansspørsmål og har Ap-bakgrunn fra blant annet AUF. Og ingen får meg til å tro at forskning er en nøytral øvelse der opplegg og resultater er helt uavhengig av politisk ståsted.

Hvorfor skal vi ha dårligere rammevilkår enn bedrifter eid av utlendinger eller nordmenn bosatt utenfor Norge?

Det er for øvrig utrolig at politikere fra et parti som før i tiden ville beskytte arbeidsplassene, nå opptrer mer og mer fiendtlig mot bedrifter eid av norske gründere bosatt i Norge. Hvorfor skal vi ha dårligere rammevilkår enn bedrifter eid av utlendinger eller nordmenn bosatt utenfor Norge?

Røed & Co. avfeiet kritikken fra Olaf Thommessen som «det reneste vrøvl». Men de har vært spakere overfor kritikk som heldigvis har kommet fra andre som forsker på samme felt. Overskriftene på de fagkritiske artiklene har vært blant annet «Mangelfullt om formuesskatt», «Kortslutning om formuesskatten» og «Overselger studie om formuesskatt».

Så får vi tro at logikk og fornuft seirer også hva angår formuesskatten. Jeg oppfordrer Hadia Tajik til å ta en kikk på en annen fersk forskningsrapport om formuesskatt: «Shareholder Illiquidity and Firm Behavior: Financial and Real Effects of the Personal Wealth Tax in Private Firms» forfattet av forskere fra Handelshøyskolen BI og offentliggjort i mai i år. Her kommer man til den motsatte konklusjonen av Røed & Co., slik jeg leser det.

Til sist et hjertesukk: Forskerne må sjekke resultatene sine med fornuften. Noe annet er livsfarlig. Man kan jo risikere at noen faktisk tror på slik hodeløs forskning!

Sverre Hansen

Gründer og hovedeier i ENWA