Hegnars forvirring om julebord og smittevern

Når jeg leser Trygve Hegnars kommentar med overskriften «Julebord eller ikke?» er det nesten så jeg setter kaffen i halsen. Kan det virkelig være at Hegnar, for første gang i manns minne, er enig med meg?

Ved første øyekast ser det sannelig slik ut. Han skriver: «Forbudet, i Oslo og i mange andre kommuner, mot å samle mer enn 10 personer i private sammenkomster, er et godt eksempel på noe som kan virke strengt, men som likevel oppfattes positivt».

Men etter positiv omtale av to tiltak fra byrådet i Oslo, ser det ut som om Hegnar kommer til seg selv

Kryss i taket – Hegnar snakker positivt om et tiltak innført av byrådet i Oslo. Og han fortsetter: «I næringslivet er det stor oppslutning om å avlyse årets julebord for de ansatte (gjelder Hegnar Media også), og der tror vi ledelse og ansatte står samlet».

Men etter positiv omtale av to tiltak fra byrådet i Oslo, ser det ut som om Hegnar kommer til seg selv: Oslo kommunes anbefaling om ikke å legge opp til tradisjonelle julebord var visst å bruke «coronakrisen partipolitisk». Mine uttalelser om tradisjonelle julebord var dessuten «primitivt sagt og tenkt». Og ifølge Hegnar har jeg «snudd», enda jeg har sagt det samme hele tiden.

La meg likevel oppklare: Vanligvis samler vi alle som jobber i Oslo rådhus til et stort, tradisjonelt julebord. Det avlyser vi i år, og det har jeg oppfordret andre til å gjøre også. Det betyr ikke at man ikke kan arrangere julelunsj, spise julemiddager i spredte og mindre grupper eller ha andre juleavslutninger i tråd med smittevernreglene. Selvfølgelig kan man det, men som alt annet i 2020: årets julebordsesong kan heller ikke være som vanlig. Hvis man bruker byens restauranter og andre profesjonelle aktører til slike alternative juletilstelninger, sikrer man at smittevernet ivaretas samtidig som man bidrar til å holde hjulene i gang.

Hegnar hevder at jeg plutselig har blitt rørende opptatt av nettopp å holde hjulene i gang. Da har han fulgt dårlig med. Hvis det er noe som har vært mitt hovedbudskap de siste ukene, er det at vi bare skal innføre de tiltakene som er nødvendige, og at vi nøye må vurdere smitteverntiltak opp mot de negative utslagene tiltakene kan ha, både for næringslivet og for hverdagslivet folk lever. Akkurat slike vurderinger var utslagsgivende for at byrådet ikke innførte alle anbefalingene vi fikk fra Helsedirektoratet for noen uker siden. Byrådet må i motsetning til helsemyndighetene alltid vurdere tiltak og anbefalinger i en større kontekst enn bare smittevern.

Når Finansavisen publiserer Hegnars kommentar på nett, er den åpne overskriften «Julebord eller ikke?» byttet ut med den mer gjenkjennelige «Primitivt fra Raymond Johansen om julebord».

Selv om Hegnar og jeg faktisk ser ut til å være enige her, er det vel tryggest å holde seg til vante vaner og forutinntatthet: uansett spørsmål, er svaret at byrådet i Oslo tar feil.

Raymond Johansen (Ap)

Byrådsleder i Oslo