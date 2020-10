Digitale sentralbankpenger nærmer seg

DIGITALE PENGER: Noe er i ferd med å skje, skriver artikkelforfatteren. Her taler USAs sentralbanksjef Jerome H. Powell under en digitalisert nyhetskonferanse i september.

DIGITALE PENGER: Noe er i ferd med å skje, skriver artikkelforfatteren. Her taler USAs sentralbanksjef Jerome H. Powell under en digitalisert nyhetskonferanse i september. Foto: Bloomberg

Lasse Meholm. Foto: EY

Den finansielle krigen mellom USA og Kina eskalerer. Det er slett ikke umulig geopolitiske spenninger gir næring til nye digitale penger enten det er i form av digitale sentralbankpenger eller helt private digitale penger slik som libra.

I løpet av de siste fire årene har styrkeforholdet mellom Kina og USA økt med 25 prosent i Kinas fordel. Mens covid-19 har medført en svekkelse av den amerikanske økonomien med omtrent 9 prosent, har den kinesiske økonomien økt med nesten det samme bare det siste kvartalet. Ifølge CNBC forventes det at økonomien i Kina vil stige med 5,2 prosent i 2020. Mens den amerikanske sentralbanken har en rente nær null, er renten i Kina 3,85 prosent. Det er slett ikke utenkelig at de geopolitiske spenningene gir energi til nye smarte digitale penger raskere enn ventet.

Kina lanserte sine digitale sentralbanker penger (e-RMB) i april i år ute hos en begrenset del av befolkningen

Noe er i ferd med å skje. Kongressrepresentantene French Hill og Bill Foster skrev et brev til USAs sentralbanksjef Jerome H. Powell 30. september 2019. Den første setningen lyder «Som du er klar over, er pengers karakteristikk i endring». Brevet ble skrevet uker etter at Kina hadde lansert ideen om digitale sentralbankpenger og Facebook hadde lansert libra. Kina lanserte sine digitale sentralbanker penger (e-RMB) i april i år ute hos en begrenset del av befolkningen med noen titall millioner innbyggere. I august aksepterte litt over 8.000 butikker, restauranter og drosjer disse nye digitale pengene som betalingsmidler. Dette kan gi Kina en enorm fordel i internasjonal handel om de brukes i global handel istedenfor amerikanske dollar.

De siste månedene har flere miniputtland sendt digitale sentralbankpenger ut til befolkningen og næringslivet. Først var det East Caribbean Central Bank, så kom Marshalløyene, og 20. oktober var det Bahamas’ tur. I tillegg er Singapore, Sveits og Kambodsja kommet på listen over «snart». Felles for alle disse prosjektene er at pengene blir programmerbare, de er basert på tokens, de blir smarte, helt digitale, billige i drift og effektive.

De nye digitale pengene som er lansert frem til nå er altså såkalte token-penger. I tillegg kan transaksjoner programmeres for å gjøre pengene smarte. Token-penger fungerer på en annen måte enn de digitale kontopengene du og jeg bruker i dag. For det første benytter de en form for DLT (Distributed Ledger Technology) som gjør betalinger både raskere, billigere og sikrere.

Hver digital seddel har et unikt serienummer, og hver transaksjon stemples med et tidsstempel. Det gjør hele økonomien mer oversiktlig både for privatpersoner, bedrifter og ikke minst myndighetene. I tillegg kan pengene programmeres. Et eksempel er en boligkjøper som under visning mistenker at gulvet i dusjen ikke er tett. Vedkommende kan betale i form av en smartkontrakt hvor selger ikke får pengene før en takstmann har verifisert at gulvet er tett. Selgeren har sikret seg pengene (en form for pant) når takstmannen verifiserer, ettersom smartkontrakten ikke kan endres. Effekten av smarte digitale penger kan bli en flom av nye finansielle tjenester.

Lasse Meholm

Ansvarlig for DLT og digitale aktiva i EY Tax & Law og forfatter av boken «Kryptovaluta, Blockchain og Bitcoin»