Forskningsrådet er glad for at NHO vil styrke forskningsbasert innovasjon for næringslivet, slik det kommer frem i Finansavisen 22.oktober. Dette er et godt råd til regjeringen og Stortinget.

Pandemien har gitt fart til grønn, digital omstilling. Fra april har Forskningsrådet opplevd en rekordstor pågang fra næringslivet, men siden vi ikke har ubegrenset med midler, må vi avslå mange gode innovasjonsprosjekter som kunne gitt bedriftene økt konkurransekraft.

Kassen er snart tom. Regjeringen har styrket vårt næringsrettet tilbud gjennom flere av tiltakspakkene. Det har bidratt til å opprettholde og øke FoU-innsatsen i næringslivet. Bedriftene har respondert med å skape rekordmange gode prosjekter som både leverer på næringsbygging og grønn omstilling.

Vi har så langt i år investert 1,1 milliarder kroner i prosjekter i hele spekteret av bransjer. Konkurransen om de siste 450 millioner kronene på 2020-budsjetttet blir meget hard. Etter dette er kassen tom, som NHO sier.

Næringslivet er avhengig av friske midler for å realisere prosjekter som tar Norge styrket ut av krisen. Det er nemlig nå, under krisen, vi må satse!

